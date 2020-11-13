Corinthians encerra preparação para pegar o Galo; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians encerrou uma semana completa de treinos preparatórios para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ponto negativo da atividade foi o diagnóstico positivo para Covid-19 de Jô e Mateus Vital, que serão desfalques por até duas semanas, por conta da quarentena.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O técnico Vagner Mancini comandou uma atividade tática com a equipe que deve iniciar a partida em casa. Inicialmente, o treinador passou informações em vídeo e, na sequência, dividiu o elenco para passar instruções de posicionamento. Segundo o treinador, em entrevista coletiva antes do trabalho, algumas variações táticas foram testadas durante essa semana.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são passadas pelo próprio clube.Não estiveram na atividade o meia Mateus Vital e o atacante Jô, que testaram positivo nos exames RT-PCR para coronavírus. Ambos estão assintomáticos e foram colocados em isolamento de forma imediata. A quarentena da dupla será cumprida em casa e devem ter acompanhamento da preparação física.

Também ficam fora: o meia Otero, que está com a seleção da Venezuela, o meio-campista Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Fábio Santos, que não pode enfrentar seu ex-clube por questões contratuais, e o meia Cazares, que se recupera um estiramento muscular.

O atacante Boselli apareceu treinando em campo nas fotos fornecidas pelo clube, mas sua presença na lista de relacionados para o jogo deste sábado ainda é dúvida. O argentino ficou fora das últimos três partidas por conta de uma lombalgia. Nesse período, ele ficou em tratamento e depende de suas condições físicas para ter sua ida para o duelo definida pela comissão técnica.

Uma provável escalação do Corinthians é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Bruno Méndez) e Cantillo (Camacho ou Éderson); Ramiro, Luan e Léo Natel (Everaldo); Matheus Davó (Boselli).

Conforme informou Vagner Mancini, em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, os recém-contratados Jonathan Cafú e Jemerson não estarão entre os relacionados desta vez. A expectativas é de que ambos estejam à disposição na próxima rodada, diante do Grêmio, também na Neo Química Arena.