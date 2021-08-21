Corinthians encerra preparação para enfrentar o Athlético Paranaense

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Athlético Paranaense, fora de casa, pelo Brasileirão. O time realizou, na manhã deste sábado (21), no CT Dr. Joaquim Grava, o último treino antes de viajar para Curitiba.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

O treino começou com aquecimento sob orientações da equipe de preparação física, realizados no Campo 1. Depois, o time se dirigiu para o Campo 2, onde o treinador Sylvinho comandou trabalhos táticos de enfrentamento em campo reduzido.

Para concluir os trabalhos, o técnico preparou um treinamento para acertar o posicionamento e as movimentações da equipe. Os jogadores praticaram, ainda, jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

Após o término das atividades, alguns dos jogadores continuaram no gramado e treinaram cobranças de falta.

O provável Corinthians que deve iniciar contra o clube paranaense tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô.A delegação corinthiana viaja na tarde deste sábado para Curitiba. No domingo (22), às 16h, o timão enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão.