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futebol

Corinthians encerra preparação para enfrentar o Athlético Paranaense

Equipe treinou pelo período da manhã e viajara para Curitiba na tarde deste sábado (21). Corinthians enfrentar o Furacão na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 15:23
Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
O Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Athlético Paranaense, fora de casa, pelo Brasileirão. O time realizou, na manhã deste sábado (21), no CT Dr. Joaquim Grava, o último treino antes de viajar para Curitiba.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
O treino começou com aquecimento sob orientações da equipe de preparação física, realizados no Campo 1. Depois, o time se dirigiu para o Campo 2, onde o treinador Sylvinho comandou trabalhos táticos de enfrentamento em campo reduzido.
Para concluir os trabalhos, o técnico preparou um treinamento para acertar o posicionamento e as movimentações da equipe. Os jogadores praticaram, ainda, jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.
Após o término das atividades, alguns dos jogadores continuaram no gramado e treinaram cobranças de falta.
O provável Corinthians que deve iniciar contra o clube paranaense tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô.A delegação corinthiana viaja na tarde deste sábado para Curitiba. No domingo (22), às 16h, o timão enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão.
A lista de relacionados já foi divulgada. O meio-campista Gustavo Mantuan segue sendo um desfalque, pois continua em quarentena após testar positivo para a Covid-19.

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