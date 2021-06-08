Corinthians encerra preparação para encarar o Atlético-GO; confira provável escalação e relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians encerrou a sua preparação para encarar o Atlético-GO, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.O time, que precisa vencer por três gol para se classificar, ou de, pelo menos, dois para levar a decisão para os pênaltis, participou de uma reunião com o técnico Sylvinho antes de iniciar o trabalho no CT Joaquim Grava, onde assistiram vídeos do adversário, preparados pela comissão técnica.

Depois, já em campo, o treinador corinthiano realizou uma série de trabalhos: tático, específico de bolas paradas ofensivas e defensivas, de cruzamentos e finalizações e uma específica para laterais, zagueiros e volantes.

Os atletas do Timão também treinaram pênaltis.

O provável Corinthians para encarar o Atlético-GO tem Cássio; Bruno Méndez (João Victor), Gil, Raul e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel, Roni e Araos (Mateus Vital); Gustavo Mosquito e Luan.

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