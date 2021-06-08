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Corinthians encerra preparação para encarar o Atlético-GO; confira provável escalação e relacionados

Jogadores do Timão assistiram vídeos sobre o adversário e treinaram cobranças de pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 19:29

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 19:29

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians encerrou a sua preparação para encarar o Atlético-GO, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.O time, que precisa vencer por três gol para se classificar, ou de, pelo menos, dois para levar a decisão para os pênaltis, participou de uma reunião com o técnico Sylvinho antes de iniciar o trabalho no CT Joaquim Grava, onde assistiram vídeos do adversário, preparados pela comissão técnica.
Depois, já em campo, o treinador corinthiano realizou uma série de trabalhos: tático, específico de bolas paradas ofensivas e defensivas, de cruzamentos e finalizações e uma específica para laterais, zagueiros e volantes.
Os atletas do Timão também treinaram pênaltis.
O provável Corinthians para encarar o Atlético-GO tem Cássio; Bruno Méndez (João Victor), Gil, Raul e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Gabriel, Roni e Araos (Mateus Vital); Gustavo Mosquito e Luan.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil e fique ligado nos jogos do Timão>> Baixe o novo app de resultados do L!
Confira a lista dos 23 relacionados para a partida:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, João Victor, Léo Santos e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Ramiro, Roni e VitinhoAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Léo Natel

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