Corinthians encerra negociação com o Bordeaux, e zagueiro Raul Gustavo permanece no clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste sábado, o Corinthians e o Bordeaux, da França, encerraram as negociações pela venda do zagueiro Raul Gustavo. O que parecia encaminhado no meio da semana, acabou encontrando barreiras nas últimas horas, como o fair play financeiro europeu e o valor da transferência, considerado baixo. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Como adiantou a reportagem mais cedo, o clube francês tem enfrentado problemas para se adequar as regras de fair play financeiro, e já havia desistido de contratar o atacante Vitinho, do Athletico-PR, o que acabou se tornando um entrava também para as conversas com o Timão pelo jovem defensor.

Além disso, os dirigentes corintianos consideraram baixa a oferta de 2 milhões de euros (R$ 12,28 milhões na cotação atual), para a qual eles já haviam sinalizado de forma positiva durante a semana. A quantia seria por 50% dos direitos do jogador, ou seja, o Alvinegro, que detém 90%, ainda ficaria com 40%.

O Alvinegro enxerga em Raul Gustavo, de 22 anos, a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade, porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.