Corinthians encerra negociação com o Bordeaux, e zagueiro Raul Gustavo permanece no clube

Neste sábado, o Corinthians e o Bordeaux, da França, encerraram as negociações pela venda do zagueiro Raul Gustavo. O que parecia encaminhado no meio da semana, acabou encontrando barreiras nas últimas horas, como o fair play financeiro europeu e o valor da transferência, considerado baixo. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Como adiantou a reportagem mais cedo, o clube francês tem enfrentado problemas para se adequar as regras de fair play financeiro, e já havia desistido de contratar o atacante Vitinho, do Athletico-PR, o que acabou se tornando um entrava também para as conversas com o Timão pelo jovem defensor.
Além disso, os dirigentes corintianos consideraram baixa a oferta de 2 milhões de euros (R$ 12,28 milhões na cotação atual), para a qual eles já haviam sinalizado de forma positiva durante a semana. A quantia seria por 50% dos direitos do jogador, ou seja, o Alvinegro, que detém 90%, ainda ficaria com 40%.
O Alvinegro enxerga em Raul Gustavo, de 22 anos, a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade, porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.
Desde meados de 2020 no elenco principal, o zagueiro já completou 12 jogos pelo Timão e marcou dois gols no período. Titular com Vagner Mancini nesta temporada, ele acabou perdendo espaço com Sylvinho no 11 inicial alvinegro. Se Raul saísse, o Alvinegro deve ficar apenas com Léo Santos para a posição, ou teria de buscar alternativas nas categorias de base, como o jovem Belezi.