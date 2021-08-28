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Corinthians encerra a sua preparação para enfrentar o Grêmio; confira os relacionados e a provável escalação

Timão busca 3ª vitória consecutiva pelo Brasileirão, em Porto Alegre, neste fim de semana...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 21:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 21:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Nesta sexta-feira (27), o Corinthians fechou a sua preparação para enfrentar o Grêmio, neste sábado (28), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Em busca da terceira vitória consecutiva, o técnico Sylvinho comandou trabalhos táticos de enfrentamento em campo reduzido e de ajuste de posicionamento e movimentação.
O Timão teve semana cheia para se preparar para o duelo no Sul do país, mas não terá o lateral-direito Fagner e o atacante Adson, que não conseguiram se recuperar de problemas físicos sofridos no duelo contra o Athletico-PR, no último domingo (22).No lugar de Fagner, o volante Du Queiroz, que fez a sua estreia como profissional contra o Furacão, deve ser titular pela primeira vez, de forma improvisada. No setor ofensivo, Marquinhos e Renato Augusto disputam posição.
O provável Corinthians tem: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Roni, Giuliano e Marquinhos (Renato Augusto); Jô.
Mesmo em negociação como Bordeaux, da França, o zagueiro Raul Gustavo foi relacionado para o compromisso deste fim de semana.
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Confira os relacionados para a partida contra o Grêmio:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Lucas Piton e Matheus AlexandreZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Marquinhos

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