Corinthians encerra a sua preparação para enfrentar o Grêmio; confira os relacionados e a provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Nesta sexta-feira (27), o Corinthians fechou a sua preparação para enfrentar o Grêmio, neste sábado (28), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em busca da terceira vitória consecutiva, o técnico Sylvinho comandou trabalhos táticos de enfrentamento em campo reduzido e de ajuste de posicionamento e movimentação.

O Timão teve semana cheia para se preparar para o duelo no Sul do país, mas não terá o lateral-direito Fagner e o atacante Adson, que não conseguiram se recuperar de problemas físicos sofridos no duelo contra o Athletico-PR, no último domingo (22).No lugar de Fagner, o volante Du Queiroz, que fez a sua estreia como profissional contra o Furacão, deve ser titular pela primeira vez, de forma improvisada. No setor ofensivo, Marquinhos e Renato Augusto disputam posição.

O provável Corinthians tem: Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Roni, Giuliano e Marquinhos (Renato Augusto); Jô.

Mesmo em negociação como Bordeaux, da França, o zagueiro Raul Gustavo foi relacionado para o compromisso deste fim de semana.

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