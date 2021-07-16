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Corinthians encera a preparação para encarar o Atlético-MG; confira provável escalação

Diferentemente do seu adversário neste sábado (17), Timão teve semana livre para se preparar para o confronto, pela 12ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 15:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (16) a sua semana livre de preparação para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (17), às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ainda no primeiro semestre, o Time do Povo não está em competições Conmebol e, portanto, não entrou em campo neste meio de semana. Diferentemente do adversário pelo Brasileirão, que viajou à Buenos Aires onde enfrentou o Boca Juniors, no La Bombonera, e empatou em 0 a 0, na última terça-feira (13).
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNa última atividade antes de encarar o Galo, o técnico Sylvinho dividiu os períodos em uma parte interna, na sala de preleção, onde os atletas viram vídeos sobre os adversários. Já a segunda, foi no gramado do CT Joaquim Grava.
A comissão técnica fez um trabalho em espaço reduzido para acertar o posicionamento do time e também com criação de cenários para cruzamentos e finalizações.
Antes de encarrar, os atletas também trabalharam bolas paradas ofensivas e defensivas.
Sylvinho deve repetir a escalação inicial dos dois últimos jogos, contra Chapecoense e Fortaleza, com: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô.

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