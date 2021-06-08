Corinthians empresta o meia Fessin à Ponte Preta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians emprestou o meio-campo Fessin para a Ponte Preta até o fim desta temporada.

Antes, o Timão renovou o contrato do atleta, que se encerraria no fim deste ano, até dezembro de 2022.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosNo Parque São Jorge desde 2018, ainda para defender as categorias inferiores do clube, Fessin chamou a atenção dos corintianos após se destacar pelo ABC-RN. No entanto, no ano seguinte sofreu uma lesão na tíbia da perna direita, enquanto disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o fez perder o restante da temporada.

No ano passado, o jogador foi emprestado ao Bahia, onde disputou o Brasileirão da Série A, fez 26 jogos e marcou três gols. No entanto, o Tricolor Baiano não exerceu o direito de compra, estipulado em R$ 2 milhões.

De volta ao Corinthians desde março, Fessin não chegou a ser integrado ao elenco principal e agora teve a sua cessão firmada para a Ponte Preta, onde disputará a Série B neste ano.