Corinthians empresta Matheus Davó ao Guarani até o fim do Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A reformulação no elenco do Corinthians segue a todo vapor e neste domingo o clube anunciou o destino de um jogador. Trata-se de Matheus Davó, que foi emprestado para disputar o Campeonato Paulista pelo Guarani, seu ex-time.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O atacante, que chegou ao Timão no começo de 2020, havia sido contratado justamente junto ao Bugre como uma promessa. No entanto, ele demorou a ganhar espaço e só teve a sua primeira sequência no Alvinegro sob o comando de Vagner Mancini, quando fez cinco partidas consecutivas como titular.

Antes da chegada do treinador, Davó só havia feito dois jogos oficiais no Corinthians, ambos no Paulistão, totalizando 30 minutos, aparecendo com certa frequência no banco de reservas, mas sem ser utilizado.

Depois da sequência com Mancini, porém, ele acabou perdendo espaço. Foram dois gols marcados e um pênalti sofrido, somando três participações em tentos. Desde sua última partida, contra o Grêmio, em 22 de novembro, ele só apareceu no banco por mais duas vezes, contra o Coritiba e contra o Fortaleza, ambas sem ser utilizado. De lá para cá, ou seja, desde o dia 2 de dezembro, ele não mais foi relacionado pelo treinador e perdeu seus espaço na temporada.