Corinthians empata com o Fortaleza no Brasileirão sub-23 e decide classificação na próxima rodada

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians sub-23 entrou em campo para mais um desafio do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na Fazendinha, o Timão ficou no empate em 0 a 0 como Fortaleza, em partida válida pela sétima rodada da primeira fase da competição. O goleiro Guilherme, o volante Thiaguinho e o atacante Felipe Augusto desceram do elenco profissional para reforçar o time.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja atletas do Timão com mais gols no Brasileirão de pontos corridos

Com o resultado, o Alvinegro chega a oito pontos no Grupo A e busca confirmar a classificação para a segunda fase em seu desafio seguinte, que acontece na próxima quinta-feira, em confronto contra o CRB, fora de casa. Será preciso vencer e torcer para um tropeço do Ceará, em clássico diante do Fortaleza.Primeiro tempo

A partida começou com os dois clubes buscando o ataque, com bastante equilíbrio. Aos oito minutos, a equipe visitante chegou a balançar a rede, mas bandeirinha sinalizou impedimento do jogador do Fortaleza e o 0 a 0 se manteve no placar. Logo em seguida, o técnico Danilo precisou fazer a primeira alteração na equipe após lesão do camisa 4 do Timão, Jonathan Lessa, que deixou o campo para a entrada de Gabriel Araújo.

Aos 27 minutos, o Alvinegro chegou com perigo ao ataque. Felipe Augusto, que é do elenco profissional, fez uma boa jogada pelo meio e arriscou a finalização de fora da área, mas a bola foi pra fora, passando muito perto da trave esquerda do goleiro adversário. Sem muitas oportunidades mais na primeira etapa, os primeiros 45 minutos se encerraram sem gols na Fazendinha.

Segundo tempo

A etapa complementar se iniciou mais uma vez com muita intensidade, tanto pela equipe do Corinthians quanto do Fortaleza, no entanto, mais uma vez sem muitas chances claras de gols. Aos 12 minutos, Danilo resolveu fazer mais duas alterações em busca de mais chances de gols: entraram Gabriel Fernandes e Hugo Medeiros e deixaram o gramado Felipe Augusto e Richard Silva.

A chance mais clara do Timão na partida apareceu aos 25 minutos. A equipe do Parque São Jorge trabalhou bem a bola no ataque e Hugo Medeiros recebeu na entrada da área e tirou do goleiro pelo alto e por muito pouco não marcou, a bola passou muito próxima do travessão. Aos 35 minutos, a última alteração do técnico Danilo foi a saída de Thiaguinho para a entrada de Winicius Maia.

Próximo jogo