Corinthians é o time que mais acertou a trave neste Brasileirão

Corinthians é o time que mais acumula finalizações na trave neste Campeonato Brasileiro. Em 36 partidas disputadas, são 14 chutes no poste, uma média de 0,38 por partida.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), o Timão teve uma finalização na trave ainda no primeiro tempo, com o atacante Jô. A chance foi a principal corintiana até o gol marcado por Fábio Santos, em cobrança de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo.