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futebol

Corinthians é o time que mais acertou a trave neste Brasileirão

Foram 14 finalizações no poste em 36 partidas da competição até aqui...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 09:02

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 09:02

Corinthians é o time que mais acumula finalizações na trave neste Campeonato Brasileiro. Em 36 partidas disputadas, são 14 chutes no poste, uma média de 0,38 por partida.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), o Timão teve uma finalização na trave ainda no primeiro tempo, com o atacante Jô. A chance foi a principal corintiana até o gol marcado por Fábio Santos, em cobrança de pênalti, aos 19 minutos do segundo tempo.
O Corinthians tem apenas o sétimo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, ao lado de América Mineiro (8º), Ceará (9º) e Athletico-PR (16º), com 39 gols marcados. Na temporada são 76 tentos anotados.
Crédito: ContraoCAP,noúltimofimdesemana,Jôacertouatrave(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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