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futebol

Corinthians é condenado a pagar cerca de R$ 1 milhão para empresário de Romero

Régis Marques cobra o Timão por atraso no pagamento de dívidas referentes ao direito de imagem do jogador paraguaio ...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 16:47
O Corinthians terá que pagar R$ 1 milhão para Régis Marques, empresário do ex-atacante corintiano Ángel Romero, que atualmente defende o Cruz Azul, do México. A dívida está relacionado a direitos de imagem que não teriam sido pagos pelo Timão a Romero. O processo tramita na 42ª Vara Civil de São Paulo, e ainda cabe recuros para a parte corintiana.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE".
O Corinthians teria que pagar R$ 2,5 milhões para a empresa Régis Marques Chedid Esportivo, de propriedade do empresário de Romero. O contrato havia sido firmado em 2014 e a previsão era de pagamento em quatro parcelas de R$ 622 mil cada.
No entanto, de acordo com o processo, a partir de 2017 o Timão começou a atrasar alguns pagamentos, o que gerou uma renegociação da dívida, que estava em R$ 1,9 milhão, quantia que seria paga em 30 parcelas. Porém, as últimas nove não foram pagas.
O Timão admite a divida, mas contesta os juros no processo.
Crédito: RomerodeixouoCorinthianscom222jogose38gols(Foto:RodrigoGazzanel/RMSports

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