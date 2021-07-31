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Corinthians divulga relacionados para enfrentar o Flamengo; confira provável escalação

Timão encerrou a preparação para pegar o rival carioca neste sábado e informou os jogadores que irão para o jogo deste domingo. Time titular não deve ter surpresas...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 15:29
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Flamengo, em partida que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Em seguida, o clube divulgou os relacionados para a partida, ainda sem os reforços contratados recentemente.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Para a partida a única ausência é o meia Gabriel Pereira, por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa direita. Mantuan e Ruan Oliveira seguem em transição com a equipe de preparação física. Além deles, os reforços Giuliano e Renato Augusto aprimoram o condicionamento e ainda não estão regularizados para poderem estrear neste final de semana pelo Timão.
Dessa forma, a equipe que enfrenta o Fla deve ser a mesma que venceu o Cuiabá, por 2 a 1, na última segunda-feira. Adson tende a permanecer com a titularidade no lugar de Mateus Vital e a formação com três volantes deve ser mais uma vez utilizada pelo técnico Sylvinho, mesmo atuando em casa.
Um provável Corinthians para este domingo é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.
Confira os relacionados do Timão para o jogo:
Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel e Marquinhos

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