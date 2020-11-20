Corinthians divulga normas para o dia da eleição no clube; confira

Crédito: Corinthians/Divulgação

Daqui menos de dez dias os sócios do Corinthians escolherão um novo presidente e 200 membros para o Conselho Deliberativo, mas diante da pandemia de coronavírus, o clube impôs uma série de normas para aqueles que estarão presentes em 28 de novembro no Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Nesta sexta-feira, em seu site oficial, o Timão divulgou um comunicado que elenca essas determinações tanto em relação ao pleito quanto sanitárias. Entre elas está, obviamente, o uso de máscaras, além da aferição da temperatura de cada pessoa que for à sede social corintiana, localizada na zona leste de São Paulo. Se o cidadão estiver com mais de 37,5ºC, não poderá votar.

Sócios com 60 anos ou mais, ou com necessidades especiais, terão preferência para votar em qualquer horário. A votação estará aberta a partir das 9h e será encerrada às 17h. Somente os associados aptos a votar e serem votados, além das pessoas devidamente credenciadas que trabalharão em alguma função no dia do pleito terão a permissão para entrar no Parque São Jorge.

Os candidatos a presidente do Corinthians para o próximo triênio são: Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves e Mário Gobbi (os três serão entrevistados pelo LANCE! na próxima semana). Além disso, 19 "chapinhas", com 25 membros cada, concorrem a oito vagas no Conselho Deliberativo do clube, totalizando 200 novos mandatos de conselheiros entre 2020 e 2022.Confira, na íntegra, a nota oficial publicada pelo Corinthians:

"Considerando a necessidade de se manter medidas sanitárias bem como o distanciamento social impostos em face da pandemia do novo Coronavírus, além de se respeitar as regras estipuladas pela Prefeitura do Município de São Paulo, esclarecemos a todos os associados, simpatizantes do Sport Club Corinthians Paulista e ao público em geral, o quanto segue:

- A Eleição no Sport Club Corinthians Paulista ocorrerá no dia 28 de novembro e o horário de votação será das 9h às 17h.

- Só terão acesso ao Clube os associados aptos a votar e serem votados, além das pessoas devidamente credenciadas que trabalharão no dia da Assembleia Geral.

- Os associados com idade igual ou superior a 60 anos, bem como aqueles com comorbidades, terão preferência para votar em qualquer horário.

- Não serão permitidas atividades esportivas, culturais ou sociais no interior do Clube no dia da eleição.

- Os candidatos e eleitores deverão usar máscaras desde o momento em que adentrem ao Clube até a sua saída. Também não será permitida a entrada no local de votação sem o uso de máscara de proteção facial.

- O Clube não fornecerá máscaras para eleitores, portanto traga a sua de casa. - Todas as seções eleitorais terão álcool em gel para que eleitores possam higienizar as mãos antes e depois de votar.

- Cada um dos Fiscais e Mesários terão um frasco de álcool em gel para uso individual, além de máscaras e viseiras plásticas.

- Eleitores e mesários serão orientados a manter distância mínima de 1 metro de outras pessoas. O eleitor, após higienizar as mãos com álcool em gel, deverá apresentar sua carteira de sócio e seu documento de identidade atual e válido aos mesários para conferência e os receberá de volta após assinar a lista de presença, votar e depositar a cédula na urna, quando então deverá novamente utilizar-se do álcool em gel para higienizar suas mãos novamente.

- Os mesários poderão solicitar que os eleitores desloquem momentaneamente a máscara de proteção individual a fim de proceder a identificação visual do eleitor.

- É recomendado que o eleitor leve sua própria caneta esferográfica para assinar a lista de presença e utilizar na hora da votação. A cor da tinta deve ser azul ou preta.

- Os associados que tiverem febre no dia da eleição ou que forem diagnosticados com o Covid-19 nos 14 dias anteriores, não deverão comparecer ao Clube.

- Não será permitida a entrada, venda e consumo de bebidas alcoólicas no interior do Clube no dia da eleição.

- Recomenda-se que após votar, os associados não permaneçam no Clube para que se evite aglomerações desnecessárias e proibidas pelas regras de distanciamento social impostas pelas autoridades públicas e sanitárias.

- É necessário que os associados tragam documento de identidade atual e válido com foto, além da carteira social do Clube com o número da matrícula, para agilizar e facilitar seu acesso e sua identificação.

- Deverá ser realizada a medição de temperatura no momento do ingresso no Clube, sendo que aqueles que apresentarem febre (temperatura ≥ 37,8°C), serão orientados a não ingressar no Clube.

- Recomendamos que as pessoas que apresentarem tosse persistente, falta de ar, desconforto respiratório e gripe/resfriado, não ingressem no Clube.