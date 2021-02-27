Corinthians divulga lista de inscritos para o Paulistão-2021; confira

A temporada 2021 já começou no Corinthians e algumas mudanças podem ser vistas na lista de inscritos para o Campeonato Paulista, que começa neste domingo, às 18h15, quando o clube enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa. Por conta do regulamento da competição, foi preciso entregar uma lista de inscritos para essa primeira partida até a noite da última sexta-feira, mas ela ainda permite adições futuras até o dia 9 de abril, além da lista B, ilimitada.
Na chamada "lista A", é permitida a inscrição de até 26 jogadores, mas por enquanto o Timão inscreveu apenas 17, deixando fora peças como Michel Macedo, Éderson, Marllon, Everaldo, Jonathan Cafú e Matheus Davó, que devem deixar o clube. Assim como Walter, que também negocia sua saída.
Já os casos de Fagner, Luan e Fábio Santos, que também estão ausentes desta primeira lista, são por conta de problemas físicos. O lateral-direito e o meia tratam de lesão, enquanto lateral-esquerdo foi poupado por desgaste físico. O três, no entanto, devem ser inscritos assim que tiverem condição de jogo e isso pode ser feito até o dia 9 de abril, dando tempo para a chegada de reforços.Na chamada "lista B", é permitida a inscrição ilimitada de atletas que tenham pelo menos um ano na base do clube e sejam nascidos do ano 2000 em diante, ou seja, aqueles que fazem até 21 anos em 2021. Nessa relação, puderam ser inclusos nomes como Lucas Piton, Xavier e Gabriel Pereira, que já estão no elenco principal desde a última temporada. Raul Gustavo e Roni, por exemplo, estouraram a idade limite para entrar na B e estão presentes na "lista A".
Confira as listas de inscritos para esta primeira rodada do Paulistão:
LISTA AGoleiro: CássioZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e Raul GustavoMeias: Araos, Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Mateus Vital, Otero, Ramiro e RoniAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Léo Natel
LISTA B (atletas nascidos no ano 2000 em diante e que tenha pelo menos um ano nas categorias de base do clube)Goleiros: Guilherme Castellani e Matheus DonelliLaterais: Lucas PitonMeias: Adson, Gabriel Pereira, Matheus Araújo, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Felipe e Rodrigo Varanda