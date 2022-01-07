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futebol

Corinthians divulga data de apresentação para a temporada de 2022

Elenco e comissão técnica retornam às atividades na próxima segunda-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 19:07

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 19:07

O elenco do Corinthians retorna às atividades na próxima segunda-feira (10), no período da manhã, juntamente com comissão técnica, estafe, funcionários e colaboradores que atuam nas dependências do CT Dr. Joaquim Grava.Em razão da pandemia, na apresentação, todos serão submetidos a testes de Covid-19. Além disso, para dar início à pré-temporada de 2022, os atletas farão exames, avaliações médicas e testes físicos para retomada após período de férias.
A estreia do Corinthians na temporada está prevista para o próximo dia 25, contra a Ferroviária, às 21h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Os time comandado por Sylvinho está no Grupo A, ao lado de Água Santa, Guarani e Inter de Limeira.
Crédito: OelencodoCorinthiansretornaaostreinosnopróximodia10(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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