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Corinthians divulga balanço financeiro de 2021 com superávit e redução da dívida

Superávit líquido do Timão foi de R$ 5,6 milhões em 2021; Dívida diminuiu para 912 milhões...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 14:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 14:45
Na manhã de sexta-feira (29), o Corinthians apresentou o seu balanço financeiro de 2021. O documento, auditado pela RSM e disponível no site do clube, aponta um superávit líquido de R$ 5,6 milhões, bem como a diminuição da dívida do clube para R$ 912 milhões.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Timão, que faz homenagem a 2012
O superávit, embora pequeno, foi celebrado dentro do clube, tendo em vista que nas últimas quatro temporadas, o Timão tinha fechado no vermelho. O superávit operacional foi na ordem de R$ 69,2 milhões (ou R$ 52,2 milhões, se forem excluídos os prêmios relativos ao Brasileirão de 2020, encerrado em 2021).
No início do ano, Wesley Melo, diretor financeiro, havia antecipado que o clube fecharia 2021 no azul, e na mesma entrevista coletiva, projetou que o mesmo aconteceria para 2022, porém com um superávit na casa dos dois dígitos.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Brasileirão
Além do pequeno lucro, o Corinthians conseguiu diminuiu a sua dívida, que segunda o balanço do ano passado, estava em R$ 949 milhões. Agora, o valor está em R$ 912 milhões. Portanto, a queda foi de 4%.
> GUIA - Tudo sobre o Corinthians no Campeonato Brasileiro
O ano de 2021 também estabeleceu um recorde nas receitas operacionais, com R$ 502,6 milhões, e uma evolução na contenção de gastos, saindo de R$ 488 milhões nas despesas operacionais totais em 2020 para R$ 406 milhões em 2021.
Crédito: PresidentedoTimão,DuílioMonteiroAlves(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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