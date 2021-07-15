Corinthians demite treinador do sub-20, que chegou ao clube em maio

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Nesta tarde, o Corinthians empatou em 1 a 1 o clássico contra o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão sub-20 e na noite desta quarta-feira o clube anunciou a demissão do técnico Tarcísio Pugliese, que estava há pouco mais de dois meses no cargo. Maus resultados e pressão interna pesaram na decisão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Contratado no início de maio para comandar a categoria, o treinador acumulou um retrospecto ruim no campeonato nacional. Em cinco rodadas, foram dois empates e três derrotas, sendo duas delas por goleada: uma por 4 a 0 e outra por 6 a 0. O resultado no Majestoso foi apenas mais um fator na balança.

Além disso, internamente, havia uma pressão para trocar o comando da equipe sub-20, já que Tarcísio foi contratado antes da chegada de Carlos Brazil, que passou a coordenar a base corintiana. O profissional tem feito uma reformulação no departamento e trazido pessoal do Vasco, seu ex-clube.No entanto, Jacinto Antônio Ribeiro, o "Jaça", um conselheiro bastante influente na base, mas que não tem cargo no momento, interveio junto ao presidente Duilio Monteiro Alves, que segurou Tarcísio por mais um tempo no comando. Os resultados não vieram e a opção pela troca acabou sendo inevitável.

O favorito a ocupar a vaga é Diogo Siston, que recentemente deixou o Vasco, que na nota de despedida afirmou que o profissional estava a caminho do Corinthians, algo que até agora não foi concretizado. Enquanto isso, o treinador do sub-17, Gustavo Almeida, comanda o time de forma interina.

Confira a nota oficial publicada pelo Timão:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Tarcisio Pugliese deixa o comando da equipe Sub-20 e o corpo de profissionais do Departamento de Formação de Atletas.

O Futebol de Base do Corinthians agradece ao profissional a dedicação e os serviços prestados e lhe deseja sucesso na continuação de sua carreira.