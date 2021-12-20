Corinthians define perfil para buscar centroavante no mercado; confira

O Corinthians está empenhado em contratar um centroavante para o seu elenco e já começar a temporada 2022 com esse nome integrado. Para isso, o Cifut (departamento de análise do clube) segue buscando alternativas para a posição com um perfil bem definido pela diretoria corintiana. Ainda com Cavani como "plano A", o objetivo é ter um leque de opções para trabalhar.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Segundo apurou o LANCE!, a ideia dos dirigentes do Timão é fazer uma contratação com as mesmas características de Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian, ou seja, jogadores de peso que chegaram ao clube sem custos de transferência, apenas com o pagamento de luvas e salários.

Embora o Grupo Taunsa, novo parceiro do Corinthians, prometa ajudar o clube em reforçar o elenco, as conversas não preveem auxílio no pagamento de direitos econômicos de jogadores. E nem é de interesse da diretoria assumir uma possível dívida ou onerar ainda mais o caixa com uma operação desse tipo. Portanto, o foco é investir em atletas que estejam livres no mercado.Com Cavani a situação não é diferente. As tratativas ocorrem com a condição de o uruguaio conseguir sua rescisão junto ao Manchester United. O mesmo vai ocorrer no caso outros nomes que despertem o interesse e estejam ligados a algum clube. A intenção é de que o Grupo Taunsa colabore com o valor de salário (e luvas) que exceda o teto do clube, que é de R$ 1 milhão no momento.

Mas não é só o aspecto financeiro/contratual que é levado em conta nesse "garimpo" do Corinthians pelo marcado de centroavantes. O clube gostaria de contar com um camisa 9 que já tem rodagem no futebol e seja um nome de impacto, que pegue a camisa, assuma a titularidade e seja incontestável. Os envolvidos na busca sabem que é uma peça difícil de encontrar atualmente.

Por isso, o departamento de inteligência do clube, o Cifut, está empenhado nessa busca, ao lado dos membros da diretoria de futebol e da comissão técnica. Vários nomes, brasileiros ou não, estão sendo analisados para aumentar o leque de opções e evitar erros de avaliação, até mesmo para o caso de Cavani ser descartado, o que já é tratado como "provável" internamente.

A intenção dos dirigentes e de Sylvinho é que esse jogador já possa estar integrado ao grupo no dia 10 de janeiro, quando terá início a pré-temporada. Não há pressa para a contratação, uma vez que o foco principal, a fase de grupos da Libertadores, terá início apenas em abril. No entanto, o desejo é de que o centroavante esteja adaptado e entrosado ao estilo de jogo do time.