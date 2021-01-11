Corinthians contrata ex-jogadora do rival para reforçar o time feminino

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians segue o planejamento para o time feminino na temporada 2021. Após acertar a renovação de 21 jogadoras do elenco, o clube anunciou nesta segunda-feira a sua primeira contratação do ano. Trata-se de Bianca Gomes, que atuou pelo Palmeiras nos últimos dois anos e agora defenderá um rival.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Aos 30 anos, Bianca é atacante e se destaca pela versatilidade, como diz o texto do post de seu anúncio no Twitter. Em 2020, ela atuou em 21 jogos pelo Verdão e anotou quatro tentos. Em 2019, porém, foram nove gols em 23 partidas.

- Ela chega com vontade de vencer todos os desafios que a temporada de 2021 trará. Versátil, habilidosa e sempre atenta a uma chance de gol, a Bianca Gomes é a nova contratada do Coringão - relata o texto na rede social. Bianca Gomes, que se juntará ao elenco atual campeão paulista e brasileiro, já se pronunciou como nova jogadora do Timão e se mostrou empolgada em encarar esse novo desafio profissional em sua carreira.

- Fala Fiel, eu sou a Bianca, nova jogadora do Corinthians. Estou muito feliz por ter aceitado esse desafio e "vai, Corinthians" - disse a atacante em vídeo.