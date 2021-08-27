Corinthians contrata Carlos Miguel, o goleiro 'mais alto do Brasil'

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Corinthians está uma máquina de contratar nesta janela de transferências. Agora foi a vez de fechar com o goleiro Carlos Miguel, considerado o mais alto do Brasil com seus 2,04m de altura. O jogador estava sem vínculo desde que rescindiu com o Internacional e assinou com o Timão até dezembro de 2023. A informação foi trazida primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A contratação já está encaminhada desde o início da semana, mas o clube ainda oficializou o acertou. Segundo apurou a reportagem, ele já treina no CT Joaquim Grava desde a última quarta-feira. O atleta tinha contrato com o Inter até setembro, porém não havia acordo para renovação e ele foi liberado. Ainda assim o clube gaúcho ficou com um percentual dos direitos do arqueiro.

Aos 22 anos, Carlos chega para brigar por posição entre os goleiros reservas, já que o titular absoluto é Cássio. Seus concorrentes são Caíque França, que deve deixar o clube no fim do ano, quando se encerra seu contrato, Matheus Donelli, que tem sido o reserva imediato e Guilherme, que também joga no sub-23.

Carlos Miguel não chegou a atuar profissionalmente no Colorado, mas foi emprestado ao Santa Cruz em 2020 (onde acabou não jogando), e ao Boa Esporte, no início de 2021, quando fez jogos pelo Campeonato Mineiro.