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Corinthians contrata Carlos Miguel, o goleiro 'mais alto do Brasil'

Jogador estava no Internacional e rescindiu contrato com o clube gaúcho recentemente. Ele chega ao Timão com vínculo até 2023 e disputará posição entre os reservas...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:07

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 14:07
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Corinthians está uma máquina de contratar nesta janela de transferências. Agora foi a vez de fechar com o goleiro Carlos Miguel, considerado o mais alto do Brasil com seus 2,04m de altura. O jogador estava sem vínculo desde que rescindiu com o Internacional e assinou com o Timão até dezembro de 2023. A informação foi trazida primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A contratação já está encaminhada desde o início da semana, mas o clube ainda oficializou o acertou. Segundo apurou a reportagem, ele já treina no CT Joaquim Grava desde a última quarta-feira. O atleta tinha contrato com o Inter até setembro, porém não havia acordo para renovação e ele foi liberado. Ainda assim o clube gaúcho ficou com um percentual dos direitos do arqueiro.
Aos 22 anos, Carlos chega para brigar por posição entre os goleiros reservas, já que o titular absoluto é Cássio. Seus concorrentes são Caíque França, que deve deixar o clube no fim do ano, quando se encerra seu contrato, Matheus Donelli, que tem sido o reserva imediato e Guilherme, que também joga no sub-23.
Carlos Miguel não chegou a atuar profissionalmente no Colorado, mas foi emprestado ao Santa Cruz em 2020 (onde acabou não jogando), e ao Boa Esporte, no início de 2021, quando fez jogos pelo Campeonato Mineiro.
Além do goleiro, o Timão já trouxe Giuliano e Renato Augusto, além de Roger Guedes e João Pedro, que ainda não foram anunciados oficialmente pelo clube.

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