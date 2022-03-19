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futebol

Corinthians conhece seu adversário das quartas de final do Paulistão

Guarani empatou com o São Bernardo e irá visitar o Timão no mata-mata do Campeonato Paulista...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 18:05

Publicado em 19 de Março de 2022 às 18:05

O Guarani será o adversário do Corinthians nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Bugre garantiu o segundo lugar do Grupo A ao empatar com o São Bernardo. Água Santa e Inter de Limeira não conseguiram a vaga para a próxima fase.> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão desde o novo formato
Mais cedo, a Federação Paulista de Futebol definiu as datas e horários das quartas de final do Paulistão. Corinthians e Guarani vão jogar na quinta-feira (25), às 19h, na Neo Química Arena.
Não há jogo de volta, e em caso de empate, o duelo será decidido nos pênaltis. A partida terá transmissão do Premiere, Youtube e Paulistão Play.
> TABELA - Simule a rodada final e o mata-mata do Timão no Paulistão
Com 20 pontos, o Timão precisa vencer o Novorizontino no domingo para ultrapassar o São Paulo e garantir a segunda melhor campanha geral no estadual. Caso consiga o resultado positivo, o alvinegro paulista vai decidir seus jogos na Neo Química Arena até a final.
Crédito: GustavoSilvacomemorandoseugolcontraoBragantinocomaFiel(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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