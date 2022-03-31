Corinthians conhece datas e horários das cinco primeiras rodadas do Brasileirão

Na noite de quarta-feira (30), a CBF divulgou as datas, horários e transmissões das cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2022. O Corinthians vai estrear diante do Botafogo, no Nilton Santos, no domingo (10), às 16h, com transmissão da Rede Globo e Premiere.
A estreia do Timão na Neo Química Arena será na 2ª rodada, no final de semana seguinte, diante do recém-promovido Avaí, sábado (16), às 19h, com transmissão apenas no pay-per-view do Premiere.
A terceira partida do alvinegro paulista no Brasileirão será o Dérbi contra o Palmeiras, no Allianz Parque, novamente em um sábado (23), às 19h. O clássico antecede a partida do Corinthians contra o Boca Juniors na Libertadores.
> TABELA - Confira e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão
Nas duas rodadas seguintes do torneio nacional, o Timão recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, e vai até Bragança Paulista medir forças com o Red Bull Bragantino.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS PRIMEIROS 5 JOGOS DO TIMÃO NO BRASILEIRÃO
1ª rodada - Botafogo x Corinthians - Nilton Santos - 10/4 - 16h - Globo e Premiere2ª rodada - Corinthians x Avaí - Neo Química Arena - 16/4 - 19h - Premiere3ª rodada - Palmeiras x Corinthians - Allianz Parque - 23/4 - 19h - Premiere4ª rodada - Corinthians x Fortaleza - Neo Química Arena - 1/5 - 16h -Globo e Premiere5ª rodada - Red Bull Bragantino x Corinthians - Nabi Abi Chedid - 8/5 - 18h - Premiere
Como divulgado pela CBF, nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão, o Corinthians terá dois jogos transmitidos em TV aberta. O início da competição está encavalado com a Libertadores e Copa do Brasil, dessa forma, o Timão terá uma maratona de jogos com pouco tempo para descanso, jogando duas vezes por semana de abril até o final de maio.