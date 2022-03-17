Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians confirma venda de Gabriel Pereira ao New York City, da MLS

Oferta dos americanos gira em torno de R$ 27,7 milhões; Timão tem 70% dos direitos de GP...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 14:59

Publicado em 17 de Março de 2022 às 14:59

Gabriel Pereira não é mais jogador do Corinthians. Na tarde desta quinta-feira (17), o clube confirmou a venda do meia para o New York City, time dos Estados Unidos que é controlado pelo Grupo City. O Timão não informou os valores da venda, enquanto a equipe americana confirmou que o vínculo com GP será até 2026, com opção de extensão contratual até 2027.> GALERIA - Quem é melhor: Palmeiras ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!
Antes, o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, formalizou o interesse no atleta de 20 anos, mas o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia fizeram com que o jogador recusasse a investida.
Segundo apurou o LANCE!, a proposta feita pelo New York City gira em torno de 5,5 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões na cotação atual). No contrato atual, que expiraria em 14 dias, o Corinthians detém 70% dos direitos de Gabriel Pereira.
Ainda, o clube brasileiro terá direito entre 10 e 20% dos direitos do mais valia. Se o Grupo City negociar GP por mais de 5,5 milhões de dólares durante o período do contrato, o Corinthians tem direito a um percentual do que exceder os 5,5 milhões de dólares.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão
Em outubro de 2021, foi assinado uma pré-contrato de renovação do meia-atacante com a equipe do Parque São Jorge até o fim de 2024, mas essa extensão contratual nunca foi registrada oficialmente.
No acordo firmado em outubro, mas que não está protocolado, o Timão abriu mão de 5%, cedidos para o atleta, e ficou com 65% dos direitos. Em ambos os casos, 30% pertencem ao Guarani, clube de formação do atleta.
Gabriel Pereira foi promovido ao elenco profissional do Corinthians em 2020. Ele estreou na derrota diante do Atlético-MG, em agosto do mesmo ano, ainda com Tiago Nunes. Desde então, atuou em outras 46 partidas e anotou dois gols. Revelado nas categorias de base do Timão, Gabriel chegou ao clube em 2018, vindo do Guarani, e perdeu espaço na atual temporada.
No site oficial, o Timão agradeceu o atleta pela entrega com o manto alvinegro e desejou sucesso na sequência de sua carreira.
Crédito: GPvestindoacamisadoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados