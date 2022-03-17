Corinthians confirma venda de Gabriel Pereira ao New York City, da MLS

Gabriel Pereira não é mais jogador do Corinthians. Na tarde desta quinta-feira (17), o clube confirmou a venda do meia para o New York City, time dos Estados Unidos que é controlado pelo Grupo City. O Timão não informou os valores da venda, enquanto a equipe americana confirmou que o vínculo com GP será até 2026, com opção de extensão contratual até 2027.> GALERIA - Quem é melhor: Palmeiras ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!

Antes, o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, formalizou o interesse no atleta de 20 anos, mas o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia fizeram com que o jogador recusasse a investida.

Segundo apurou o LANCE!, a proposta feita pelo New York City gira em torno de 5,5 milhões de dólares (R$ 27,7 milhões na cotação atual). No contrato atual, que expiraria em 14 dias, o Corinthians detém 70% dos direitos de Gabriel Pereira.

Ainda, o clube brasileiro terá direito entre 10 e 20% dos direitos do mais valia. Se o Grupo City negociar GP por mais de 5,5 milhões de dólares durante o período do contrato, o Corinthians tem direito a um percentual do que exceder os 5,5 milhões de dólares.

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Em outubro de 2021, foi assinado uma pré-contrato de renovação do meia-atacante com a equipe do Parque São Jorge até o fim de 2024, mas essa extensão contratual nunca foi registrada oficialmente.

No acordo firmado em outubro, mas que não está protocolado, o Timão abriu mão de 5%, cedidos para o atleta, e ficou com 65% dos direitos. Em ambos os casos, 30% pertencem ao Guarani, clube de formação do atleta.

Gabriel Pereira foi promovido ao elenco profissional do Corinthians em 2020. Ele estreou na derrota diante do Atlético-MG, em agosto do mesmo ano, ainda com Tiago Nunes. Desde então, atuou em outras 46 partidas e anotou dois gols. Revelado nas categorias de base do Timão, Gabriel chegou ao clube em 2018, vindo do Guarani, e perdeu espaço na atual temporada.

No site oficial, o Timão agradeceu o atleta pela entrega com o manto alvinegro e desejou sucesso na sequência de sua carreira.