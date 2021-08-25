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futebol

Corinthians confirma empréstimo de Mateus Vital ao Panathinaikos-GRE

Vínculo com o clube grego terá duração de uma temporada, com valor fixado para compra ao fim da cessão...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 10:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians chegou nesta quarta-feira (25) a um acordo com o Panathinaikos, da Grécia, para o empréstimo do meia-atacante Mateus Vital.
O vínculo do jogador com o clube grego terá duração de uma temporada, até junho de 2022, com valor fixado em 4 milhões de euros (R$ 24,6 mi na cotação atual) caso haja interesse da equipe europeia na contratação em definitivo do jogador. O contrato de Vital com o Timão vai até o dia 31 de dezembro de 2023.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContratado pelo Time do Povo em 2018, após se destacar com a camisa do Vasco, Mateus Vital fez 187 partidas pelo clube do Parque São Jorge, tendo marcado 14 gols e dado nove assistências.
O melhor momento do atleta pelo time corintiano foi entre outubro de 2020 e maio de 2021, período em que o Corinthians foi treinado por Vagner Mancini, e Vital se tornou protagonista da equipe, marcando 57% dos seus gols pelo Timão (oito dos 14).
Nesta temporada, Mateus Vital marcou cinco gols e deu três assistências, sendo o segundo atleta do elenco com mais participação em gols, atrás apenas de Jô.
Contudo, o camisa 22 vinha de declínio desde a chegada de Sylvinho no comando técnico. O atleta perdeu a titularidade para o garoto Adson e ficou no banco de reservas nos últimos cinco compromissos corintianos.
Além disso, Vital deixa o Corinthians com um jejum de 18 jogos sem marcar gols. A última vez que o atleta foi à rede foi no dia 26 de maio, na vitória do Timão por 4 a 0 sobre o River Plate, do Paraguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde o Timão, já eliminado, apenas cumpria tabela, sob o comando do auxiliar técnico Fernando Lázaro, que dirigia o clube de forma interina.

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