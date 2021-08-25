Corinthians confirma empréstimo de Mateus Vital ao Panathinaikos-GRE

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians chegou nesta quarta-feira (25) a um acordo com o Panathinaikos, da Grécia, para o empréstimo do meia-atacante Mateus Vital.

O vínculo do jogador com o clube grego terá duração de uma temporada, até junho de 2022, com valor fixado em 4 milhões de euros (R$ 24,6 mi na cotação atual) caso haja interesse da equipe europeia na contratação em definitivo do jogador. O contrato de Vital com o Timão vai até o dia 31 de dezembro de 2023.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContratado pelo Time do Povo em 2018, após se destacar com a camisa do Vasco, Mateus Vital fez 187 partidas pelo clube do Parque São Jorge, tendo marcado 14 gols e dado nove assistências.

O melhor momento do atleta pelo time corintiano foi entre outubro de 2020 e maio de 2021, período em que o Corinthians foi treinado por Vagner Mancini, e Vital se tornou protagonista da equipe, marcando 57% dos seus gols pelo Timão (oito dos 14).

Nesta temporada, Mateus Vital marcou cinco gols e deu três assistências, sendo o segundo atleta do elenco com mais participação em gols, atrás apenas de Jô.

Contudo, o camisa 22 vinha de declínio desde a chegada de Sylvinho no comando técnico. O atleta perdeu a titularidade para o garoto Adson e ficou no banco de reservas nos últimos cinco compromissos corintianos.