Corinthians conclui preparação para a final; veja a provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians concluiu a sua preparação para a decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, que acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, após empate sem gols no jogo de ida. Se houver outra igualdade, o título será definido nos pênaltis.Segundo informações do clube, para essa última atividade antes da final, o técnico Tiago Nunes separou o trabalho em duas partes: primeiro, passou instruções em vídeo para os atletas e, na sequência, comandou treinamento com foco tático. Vale lembrar que, como parte do protocolo de retomada dos clubes e da FPF, os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco.

O argentino Boselli, que se recupera de cirurgia na face, deve ser o único desfalque do treinador para este sábado. Cantillo e Everaldo, que ficaram fora dos confrontos de quartas de final e semifinal, ficarão disponíveis a exemplo do primeiro jogo da decisão, mas devem ficar apenas como opção de banco.

Sendo assim, a tendência é que Tiago Nunes repita a escalação das últimas três partidas do Corinthians no Campeonato Paulista: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson; Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.