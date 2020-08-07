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futebol

Corinthians conclui preparação para a final; veja a provável escalação

Jogadores treinaram na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava e antes de irem para campo para os últimos ajustes táticos, assistiram a vídeos passados pela comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 16:23

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:23

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians concluiu a sua preparação para a decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, que acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, após empate sem gols no jogo de ida. Se houver outra igualdade, o título será definido nos pênaltis.Segundo informações do clube, para essa última atividade antes da final, o técnico Tiago Nunes separou o trabalho em duas partes: primeiro, passou instruções em vídeo para os atletas e, na sequência, comandou treinamento com foco tático. Vale lembrar que, como parte do protocolo de retomada dos clubes e da FPF, os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco.
O argentino Boselli, que se recupera de cirurgia na face, deve ser o único desfalque do treinador para este sábado. Cantillo e Everaldo, que ficaram fora dos confrontos de quartas de final e semifinal, ficarão disponíveis a exemplo do primeiro jogo da decisão, mas devem ficar apenas como opção de banco.
Sendo assim, a tendência é que Tiago Nunes repita a escalação das últimas três partidas do Corinthians no Campeonato Paulista: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Éderson; Ramiro, Luan e Mateus Vital; Jô.
O elenco corintiano e a comissão técnica seguem em regime de concentração no Hotel Gildásio Matos Miranda, no CT Joaquim Grava, onde estão confinados desde o último dia 21, seguindo recomendação do protocolo da FPF.

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