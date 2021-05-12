Corinthians conclui preparação e viaja para enfrentar o Peñarol

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após garantir vaga na semifinal do Campeonato Paulista ao bater a Inter de Limeira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava, na manhã desta quarta-feira, e realizou o único treino preparatório para encarar o Peñarol, nesta quinta, às 21h30, no Estádio Campéon del Siglo, em Montevidéu-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Os atletas que iniciaram a partida da última terça, diante da Inter de Limeira, fizeram um trabalho regenerativo. Os demais atletas foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde participaram do aquecimento e, na sequência, de um treino tático comandado pelo técnico Vagner Mancini.

O treinador corintiano orientou bastante os jogadores em relação ao posicionamento e movimentação. Além disso, promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria do clube.