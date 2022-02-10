Corinthians conclui negócio e confirma ida do volante Gabriel ao Internacional

O volante Gabriel foi anunciado como novo reforço do Internacional. O atleta de 29 anos teve o seu contrato rescindido pelo Corinthians e assinou vínculo com o Colorado até o final de 2023. O Timão manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Através de suas redes sociais, o Corinthians agradeceu os serviços prestados pelo camisa 5 ao longo dos cinco anos em que ele esteve no clube do Parque São Jorge, como também desejou sucesso na sequência da carreira.

Criado nas divisões de base do Paulínia, de São Paulo, Gabriel despontou no futebol atuando pelo Botafogo, em 2012. Três anos depois, acertou com o Palmeiras, onde atuou por duas temporadas antes de se transferir para o Corinthians, em 2017.

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão Com fortes características de marcação, o jogador se destacou principalmente pelos desarmes. Foram 361 com a camisa corintiana em 134 jogos de Campeonato Brasileiro, o que faz do volante o terceiro maior ladrão de bolas da competição nas últimas cinco edições. À sua frente, apenas Patrick, que deixou o Internacional para defender o São Paulo em 2022, e o lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras.

No entanto, a relação do atleta com a torcida corintiana se deteriorou ao longo da última temporada, com o volante falhando em lances decisivos e sendo criticado pelo temperamento explosivo dentro de campo

Ao todo, Gabriel disputou 238 jogos pelo Corinthians, conquistando 105 vitórias, 69 empates e 64 derrotas. O meia balançou as redes oito vezes, sendo a última delas contra o Santos, na 34ª rodada do Brasileirão do ano passado. Ainda, conquistou os Paulistas de 2017, 2018 e 2019, bem como o Brasileirão de 2017.