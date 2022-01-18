Corinthians comunica a demissão de Diogo Siston do comando sub-20

A Diretoria de Futebol de Base do Corinthians comunicou a demissão do técnico Diogo Siston do comando do sub-20. Siston foi contratado pelo Corinthians em julho do ano passado, pelo ex-Diretor de Base corintiano Carlos Brazil, que no fim do ano passado deixou o Timão para assumir o Departamento de Futebol Profissional do Vasco da Gama.

Conforme o LANCE! havia adiantado, a demissão do treinador já era dada como certa nos bastidores corintianos, e o principal nome de momento para assumir a função é do ex-meia Danilo, que na última temporada comandou o time sub-23, que não existirá mais a partir de 2022.

A demissão de Diogo ocorre três dias após a eliminação corintiana na Copinha ao perder por 2 a 1 para o Resende, do Rio de Janeiro, na terceira fase do torneio de base.

No comunicado publicado pelo Corinthians, o clube agradece os seviços prestados por Siston e afirma que o nome do substituto para o cargo de treinador do sub-20 será definido em breve.

> TABELA: Confira os primeiros jogos do Paulistão e simule as partidas> GALERIA: Corinthians foi ativo para “se livrar” de atletas fora dos planos

Confira a nota na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista anuncia que Diogo Siston não é mais o treinador da categoria de futebol Sub-20 no clube.

A decisão foi tomada pela Diretoria de Futebol de Base, que em breve anunciará o substituto para o cargo.

O Corinthians agradece a Siston pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira"