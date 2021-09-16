Corinthians bate o Figueirense e segue vivo no Brasileirão sub-23

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians venceu o Figueirense por 1 a 0, na Fazendinha, com um gol de Richard, e voltou a conquistar uma vitória no Brasileirão de Aspirantes. Foi o primeiro triunfo da equipe na segunda fase da competição, suficiente para se manter viva na briga por vaga na semifinal.
O time do técnico Danilo recebeu o reforço de três jogadores do profissional: o zagueiro Léo Santos, o meio-campista Thiaguinho e o goleiro Guilherme. Todos eles começaram como titulares e ajudaram na conquista do resultado.
No primeiro tempo, o Timão controlava o jogo com a posse de bola, mas viu o adversário catarinense levar perigo em alguns lances. Mesmo assim, com as chances criadas por ambos os lados, o placar foi para o intervalo em 0 a 0.Logo após a volta dos vestiários, o Figueirense assustou e quase marcou o primeiro. Em seguida, o Corinthians respondeu e abriu o marcador quando Thiaguinho recebeu cruzamento na área e ajeitou para Richard completar para o gol, anotando 1 a 0 para os donos da casa, que quase conseguiram ampliar.
No entanto, o Timão acabou tendo que segurar o ímpeto do Figueira, que buscou o empate durante todo o restante do segundo tempo, mas esbarrou na defesa corintiana, que garantiu o resultado positivo na Fazendinha.
Com a vitória, o Corinthians foi a sete pontos na tabela e garantiu a terceira colocação no grupo, ainda com chances de classificação para a semifinal, já que está a apenas um ponto do segundo colocado, o Grêmio. Na última rodada, que acontece na próxima quinta-feira, o Timão enfrenta o Ceará, líder da chave, fora de casa. Já o Tricolor gaúcho pega o Figueirense, também como visitante.
Tabela Grupo A
1) Ceará - 10 pontos2) Grêmio - 8 pontos3) Corinthians - 7 pontos4) Figueirense - 1 ponto