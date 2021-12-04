Corinthians bate o Desportivo Brasil e está na semifinal do Paulistão Sub-17

O Corinthians está classificado à semifinal do Campeonato Paulista Sub-17. Na manhã deste sábado (4), os meninos do Timão bateram o Desportivo Brasil, de Porto Feliz, por 1 a 0, na Fazendinha, e confirmaram a classifiação. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Wesley, no início do segundo tempo.

O Timãozinho já havia aberto uma boa vantagem no meio de semana, vencendo a primeira partida das quartas de final por 4 a 0, no Centro de Treinamentos do Desportivo.

Para o jogo deste fim de semana o técnico Gustavo Almeida levou a campo: Felipe Longo; Léo Agostinho, Renato Santos, Vinicius Crecci e Vitor Meer; Thomas Argentino, Breno Bidon, Guilherme Biro e Murilo Pulieiro; Felipe Augusto e Wesley,

O Desportivo Brasil teve chances de sair na frente logo o início da partida, quando Vinicius Crecci afastou uma bola em cima da linha após cobrança de escanteio. O Timão tentou acordar, mas o jogo foi de poucas oportunidades em sua primeira metade, a melhor delas foi com o meia Guilherme Biro em um chute da entrada da área.

O time de Porto Feliz, por sua vez, levava perigo em seus encanteios e quase abriu o placar com um cabeceio de Lucas Dias no fim do primeiro tempo, mas o goleiro Felipe Longo fez a defesa.

Antes de encerrar a etapa inicial, o Timão teve a melhor chance dos primeiros 45 minutos de jogo, com Wesley driblando o goleiro, mas parando na marcação que afastou a bola antes dela cruzar a linha fatal.

Mas o atacante corintiano recompensou o gol perdido no primeiro tempo e marcou o da vitória na etapa final, recebendo um passe de Adryan, que havia saído do banco de reservas, e batido cruzado no fundo das redes.

Com a vitória e a classificação, o Timão agora aguarda o seu adversário na semifinal do Paulistão Sub-17.