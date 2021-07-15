Corinthians avança em negociação e fica perto da contratação de Giuliano

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O Corinthians está mesmo no mercado em busca de contratações e a bola da vez do clube é o meia Giuliano, que estava no futebol turco. A negociação avançou nos últimos dias, está próxima de um acerto e ele pode se tornar o primeiro reforço para a temporada. A informação foi dada primeiramente pelo apresentador Benjamin Back e confirmada pelo LANCE!.

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De acordo com a apuração da reportagem, o Timão entrou na briga com Internacional e Grêmio, que vinham polarizando a disputa pelo jogador, que já havia atuado em ambos os rivais. No entanto, o clube paulista acredita que o desfecho positivo será em favor do Parque São Jorge neste momento.

Aos 31 anos, Giuliano está livre no mercado após defender o Istanbul Basaksehir, da Turquia, na última temporada. O jogador rescindiu seu contrato e quer definir o futuro até a próxima semana. Prazo que o Corinthians também dá para definir a situação e anunciar a contratação de forma oficial.

Vale destacar que o nome do meia se encaixa no perfil de reforços que a diretoria corintiana busca no mercado: um jogador livre no mercado, pronto, que vista a camisa e chegue para ser titular, ou seja, sem fazer apostas, como vinha acontecendo anteriormente e que não trouxeram resultado ao clube.