Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians avança em negociação e fica perto da contratação de Giuliano

Meia que estava no futebol turco é alvo do Timão para se tornar o primeiro reforço da temporada. Clube tem Internacional e Grêmio como concorrência, mas confia em acerto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 15:12

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:12

Crédito: Divulgação
O Corinthians está mesmo no mercado em busca de contratações e a bola da vez do clube é o meia Giuliano, que estava no futebol turco. A negociação avançou nos últimos dias, está próxima de um acerto e ele pode se tornar o primeiro reforço para a temporada. A informação foi dada primeiramente pelo apresentador Benjamin Back e confirmada pelo LANCE!.
> Giuliano como opção: veja 24 jogadores brasileiros interessantes livres no mercadoTABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
De acordo com a apuração da reportagem, o Timão entrou na briga com Internacional e Grêmio, que vinham polarizando a disputa pelo jogador, que já havia atuado em ambos os rivais. No entanto, o clube paulista acredita que o desfecho positivo será em favor do Parque São Jorge neste momento.
Aos 31 anos, Giuliano está livre no mercado após defender o Istanbul Basaksehir, da Turquia, na última temporada. O jogador rescindiu seu contrato e quer definir o futuro até a próxima semana. Prazo que o Corinthians também dá para definir a situação e anunciar a contratação de forma oficial.
Vale destacar que o nome do meia se encaixa no perfil de reforços que a diretoria corintiana busca no mercado: um jogador livre no mercado, pronto, que vista a camisa e chegue para ser titular, ou seja, sem fazer apostas, como vinha acontecendo anteriormente e que não trouxeram resultado ao clube.
Além de Internacional e Grêmio, Giuliano defendeu o Al Nassr, da Arábia Saudita, o Fenerbahçe, da Turquia, o Zenit, da Rússia, e o Dnipro, da Ucrânia. No Brasil, ele vestiu as cores do Paraná, seu clube de formação. Ele também teve convocações para a Seleção Brasileira entre 2008 e 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados