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futebol

Corinthians arrecada duas toneladas de alimentos em ação solidária

Alimentos serão destinados para comunidades carentes da Cidade Tiradentes, por meio da Associação Beneficente Passos Para O Futuro...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 16:00
Crédito: José Manoel Idalgo/Corinthians
O Corinthians informou que arrecadou aproximadamente duas toneladas de alimentos em ação solidária realizada no sábado, no Parque São Jorge. Os alimentos serão destinados para comunidades carentes da Cidade Tiradentes, por meio da Associação Beneficente Passos Para O Futuro.
A ação foi realizada pelo Departamento de Esportes Terrestres, Departamento de Responsabilidade, pelas equipes de futsal e basquete, além do grupo da Fiel Solidária. Os profissionais do esporte que estiveram presentes do futsal foram: Deives, Careca, Éder Lima, Leandro Caires, Rafa e Batalha. Do Basquete: Pedro Nunes, Vezarinho, Lucas Siewert, Dalaqua, Fuller e Demétrius Ferracciú. A paratleta de hipismo e tiro ao alvo, Andreia Úrsula, também marcou presença. O Corinthians informou que atletas vão acompanhar a entrega dos alimentos nas entidades.Ao longo da tarde de sábado, os atletas do Timão receberam doações da Fiel torcida por meio do esquema drive-thru, respeitando o distanciamento social e higienizando todos os itens antes de colocá-los no caminhão. Em quatro horas de ação, foram aproximadamente duas toneladas de alimentos arrecadadas.
- Foi um grande dia, que ajudará a fazer muitas famílias felizes. Agradecemos todos os voluntários que fizeram isso acontecer, foi um grande trabalho coletivo. Ficamos muito satisfeitos em poder ajudar as pessoas em um momento tão difícil, isso é Corinthians - disse Deives, atleta de futsal e um dos idealizadores da ação.

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