Corinthians apresenta nova gestora do seu time de Free Fire, que começa a administrar a equipe em janeiro

Uma semana depois de anunciar a criação de um novo departamento com o objetivo de expandir a presença do clube no segmento de games, o Corinthians oficializou nesta terça-feira que a empresa Nomad eSports foi contratada para ser a nova gestora do time alvinegro de Free Fire, que é uma das maiores e mais vitoriosas equipe brasileiras no popular jogo de battle royale.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Por meio de nota em seu site oficial, o clube informou que a empresa, que atua na administração e desenvolvimento de projetos especiais de games e eSports, começará a gerir o time corintiano da modalidade a partir de janeiro.

A nova gestora terá entre as suas atribuições montar o grupo de jogadores e comissão técnica, a manutenção da gaming house, captação de patrocínios, contratação de funcionários e demais atividades de todos setores relacionados à infraestrutura e performance da organização de esportes eletrônicos.

- A chegada de uma empresa com o histórico e a expertise da Nomad é recebida com muita satisfação pelo Departamento de eSports. Temos confiança que os profissionais que chegam para a gestão do Corinthians Free Fire assumirão esse desafio com muita garra e esperamos ainda mais títulos ao longo dessa parceria - afirmou Donato Votta, diretor de eSports do Corinthians, durante o evento de apresentação da nova gestora nesta terça-feira.João Gava, CEO da Nomad eSports, comemorou o acordo firmado com o Corinthians, que em setembro passado também já havia se tornado o primeiro clube do Brasil a ter um departamento profissional de futebol virtual.

- A gestão do Corinthians Free Fire será a prioridade da Nomad a partir de agora, e vamos vestir essa camisa consagrada em busca das maiores conquistas da modalidade para a Fiel torcida - projetou Gava.

O clube ainda informou que a Nomad Sports contará com o trabalho de Cleber Fonseca, cofundador do CNB LG UltraGear e experiente gestor de times e atletas de eSports, para desenvolver o trabalho de sua gaming house.

- O nosso foco é realizar um trabalho sério, que honre a tradição do clube e a paixão do torcedor corintiano. Vamos montar um time competitivo, com o suporte de uma equipe multidisciplinar qualificada, e trabalhar para levar o Corinthians ao bicampeonato mundial de Free Fire - afirmou Fonseca.

O presidente alvinegro Duílio Monteiro Alves marcou presença no evento de apresentação da nova gestora do time de Free Fire do clube e posou para foto exibindo a camisa da equipe com o nome da empresa estampado no uniforme.