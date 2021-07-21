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Corinthians anuncia técnico ex-Flamengo para o sub-15: 'Objetivo é formar grandes jogadores'

Ramon Lima comanda a preparação para a estreia no Paulista da categoria e comemorou início das atividades como treinador da base do Timão, cargo que estava vago desde junho...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 18:28
Crédito: Divulgação/Corinthians
De olho na disputa da primeira competição oficial após a paralisação no calendário por conta da pandemia, o sub-15 do Corinthians está de treinador novo. O técnico Ramon Lima já comanda as atividades com a categoria no CT da Base e comemora a oportunidade de defender a camisa do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Aos 33 anos, Ramon chega para o cargo que estava vago desde o começo de junho, quando Carlos Leiria deixou o clube. Sua última experiência foi no sub-17 do Flamengo, deixando a base rubro-negra em fevereiro deste ano.
- As expectativas são as melhores possíveis. É um orgulho trabalhar em um clube de tamanha grandeza quanto o Corinthians, que tem uma torcida imensa e muito fiel. Esperamos atender a todas as expectativas, formar grandes jogadores e seres humanos, dando retorno técnico e financeiro para o clube. Nosso objetivo principal é formar grandes jogadores identificados com essa camisa pesada - disse o treinador.
Formado pela Universidade Federal de Viçosa-MG, o técnico Ramon Lima tem passagem pelas categorias de formação de clubes como Flamengo, Botafogo, Fluminense e Ponte Preta. O novo comandante trabalha com o sub-15 com foco na estreia no Campeonato Paulista de 2021, no dia 28 de agosto.

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