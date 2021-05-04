Corinthians anuncia novo responsável pelo departamento de fisiologia

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou um novo reforço para o clube, mas o profissional não integrará o elenco e sim a comissão técnica. Trata-se de Marco Aurélio Melo, que será o novo responsável pelo departamento de fisiologia do Timão. Ele substitui Antonio Carlos Fedato Filho, que deixou o cargo no último mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Marco Aurélio assumiu, nesta terça-feira, o departamento de fisiologia do Corinthians e irá trabalhar em conjunto com a equipe de preparação física. Melo teve passagens por São Paulo e Grêmio, além de Seleção Brasileira de base. Ele já esteve no treinamento desta manhã junto ao elenco profissional.