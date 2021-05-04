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futebol

Corinthians anuncia novo responsável pelo departamento de fisiologia

O profissional Marco Aurélio Melo assumiu o cargo deixado por Antonio Carlos Fedato, que deixou o clube no mês passado para trabalhar com Mano Menezes, na Arábia Saudita...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 13:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou um novo reforço para o clube, mas o profissional não integrará o elenco e sim a comissão técnica. Trata-se de Marco Aurélio Melo, que será o novo responsável pelo departamento de fisiologia do Timão. Ele substitui Antonio Carlos Fedato Filho, que deixou o cargo no último mês.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Timão mantém invencibilidade contra São Paulo na Neo Química Arena; veja
Marco Aurélio assumiu, nesta terça-feira, o departamento de fisiologia do Corinthians e irá trabalhar em conjunto com a equipe de preparação física. Melo teve passagens por São Paulo e Grêmio, além de Seleção Brasileira de base. Ele já esteve no treinamento desta manhã junto ao elenco profissional.
A contratação vem pouco menos de um mês depois da saída de Antonio Carlos Fedato Filho, que deixou o clube após receber um convite de Mano Menezes para trabalhar no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O profissional ficou dez anos no Timão e no novo emprego trabalha como preparador físico pela primeira vez.

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