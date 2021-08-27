Corinthians anuncia a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Inter

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Nesta sexta-feira, além de finalmente oficializar a chegada de Roger Guedes, o Corinthians anunciou a contratação do goleiro Carlos Miguel, que estava sem clube após rescindir com o Internacional. O vínculo com o Timão é válido até dezembro de 2023, conforme publicou o LANCE! no início da tarde.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Formado nas categorias de base do Colorado, o atleta foi promovido à equipe principal do clube do Rio Grande do Sul em 2018, mas nunca atuou por lá profissionalmente. Teve dois empréstimos desde então: pelo Santa Cruz, em 2020, e pelo Boa Esporte, onde jogou o Campeonato Mineiro deste ano.

- A sensação é a melhor possível. O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Pra mim, a expectativa é a melhor possível para poder jogar e disputar o meu melhor futebol aqui - comentou o goleiro.Ele também exaltou o fato de trabalhar ao lado de um dos maiores goleiros da história do Timão. Com 2,04m, Carlos Miguel é considerado um dos jogadores mais altos do Brasil. No entanto, ele descarta comparação com o camisa 12.

- Para mim, estar ao lado do Cássio é uma emoção gigantesca. Com 10, 12 anos de idade, vi o Cássio jogando o Mundial e, hoje, estar ao lado dele, pra mim é muito especial. É um ídolo e eu tenho muito a aprender com ele.

- Gigante, é só o Cássio. Ele é gigantesco, não tem comparação - finalizou.

Aos 22 anos, Carlos chega para brigar por posição entre os goleiros reservas, já que o titular absoluto é Cássio. Seus concorrentes são Caíque França, que deve deixar o clube no fim do ano, quando se encerra seu contrato, Matheus Donelli, que tem sido o reserva imediato e Guilherme, que também joga no sub-23.

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