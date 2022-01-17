Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians anuncia a contratação de Bruno Melo que afirma: 'Vou dar o meu melhor'
futebol

Corinthians anuncia a contratação de Bruno Melo que afirma: 'Vou dar o meu melhor'

Lateral, que estava no Fortaleza, já vinha treinando no Timão e participou até de jogo-treino. Contrato é de empréstimo até o fim do ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 16:05

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 16:05

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (17) o seu segundo reforço para a temporada, o lateral-esquerdo Bruno Melo, que estava no Fortaleza e chega por empréstimo de um ano. placeholderO atleta já vinha treinando com o elenco corintiano desde a última semana e até mesmo participou do segundo-tempo do jogo-treino em que o Timão venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, no CT Joaquim Grava, no último domingo (16). Na ocasião, o jogador atuou como zagueiro.
>> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos>> TABELA: Confira os jogos do Paulistão e faça as simulações
E é justamente a versatilidade que chamou a atenção da equipe do Parque São Jorge, pois, ainda que seja lateral-esquerdo, Melo também atua pela zaga e como volante.
Em sua primeira declaração como atleta corintiano, Bruno Melo mostrou compromisso com a instituição e relembrou as vezes que enfrentou o Timão como visitante e a dificuldade de ter a Fiel Torcida contra.
- Estou muito feliz de estar aqui. Eu já joguei contra o Corinthians aqui e é muito difícil ter a torcida contra. Agora, vou dar o meu melhor com o apoio da Fiel e, junto com meus companheiros, vamos em busca dos objetivos da temporada - afirmou o jogador ao site oficial do clube.
Cearense, de Paracuru, Bruno tem uma relação muito próxima com o Fortaleza, que foi o clube que o revelou. O lateral rodou por equipes menores do Ceará, como Quixadá, Crato, Itarema, Nova Russas, Uniclini e até mesmo a equipe da cidade do atleta, o Paracuru Atlético Clube. Desde 2015, no entanto, o defensor se fixou de vez no Leão do Pici, integrando o elenco nas últimas sete temporadas e participando da reconstrução da equipe, que saiu da Série C para uma classificação à fase de grupos de uma Copa Libertadores, em um intervalo de quatro anos, entre 2017 e 2021.
Crédito: Em2021,BrunoMeloatuouem39jogosemarcoutrêsgolspeloLeãodoPici(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré
Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados