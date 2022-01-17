Corinthians anuncia a contratação de Bruno Melo que afirma: 'Vou dar o meu melhor'

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (17) o seu segundo reforço para a temporada, o lateral-esquerdo Bruno Melo, que estava no Fortaleza e chega por empréstimo de um ano. placeholderO atleta já vinha treinando com o elenco corintiano desde a última semana e até mesmo participou do segundo-tempo do jogo-treino em que o Timão venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, no CT Joaquim Grava, no último domingo (16). Na ocasião, o jogador atuou como zagueiro.

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E é justamente a versatilidade que chamou a atenção da equipe do Parque São Jorge, pois, ainda que seja lateral-esquerdo, Melo também atua pela zaga e como volante.

Em sua primeira declaração como atleta corintiano, Bruno Melo mostrou compromisso com a instituição e relembrou as vezes que enfrentou o Timão como visitante e a dificuldade de ter a Fiel Torcida contra.

- Estou muito feliz de estar aqui. Eu já joguei contra o Corinthians aqui e é muito difícil ter a torcida contra. Agora, vou dar o meu melhor com o apoio da Fiel e, junto com meus companheiros, vamos em busca dos objetivos da temporada - afirmou o jogador ao site oficial do clube.

Cearense, de Paracuru, Bruno tem uma relação muito próxima com o Fortaleza, que foi o clube que o revelou. O lateral rodou por equipes menores do Ceará, como Quixadá, Crato, Itarema, Nova Russas, Uniclini e até mesmo a equipe da cidade do atleta, o Paracuru Atlético Clube. Desde 2015, no entanto, o defensor se fixou de vez no Leão do Pici, integrando o elenco nas últimas sete temporadas e participando da reconstrução da equipe, que saiu da Série C para uma classificação à fase de grupos de uma Copa Libertadores, em um intervalo de quatro anos, entre 2017 e 2021.