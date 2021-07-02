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Corinthians agradece Jemerson e Otero após término dos contratos: 'Absoluta dedicação'

Dupla ficou sem vínculo com o clube no dia 30 de junho e nenhum dos dois renovou contrato com o Timão, ficando livres no mercado. Despedida foi feita pelas redes sociais...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:41
Crédito: Montagem/Ag. Corinthians
O Corinthians demorou, mas finalmente se despediu de Jemerson e Otero, que ficaram sem contrato com o clube a partir da última quinta-feira, 1º de julho. Sem acordo para renovação, ambos ficaram livres no mercado, mas receberam os agradecimentos públicos por parte do Alvinegro via redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Na tarde desta sexta-feira, o Timão se manifestou em seu perfil oficial do Twitter para marcar o término das curtas passagens do zagueiro e do meia pelo Parque São Jorge. O último dia de contrato da dupla foi em 30 de junho, última quarta. Jemerson ainda chegou a ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, enquanto Otero vinha fora há algum tempo, com a seleção venezuelana.
O clube agradeceu a "absoluta dedicação e profissionalismo" dos dois enquanto defenderam o Corinthians nesses últimos meses, além de desejar sorte nas próximas caminhadas profissionais dos ex-corintianos.
- No último dia 30 encerraram-se os contratos do zagueiro Jemerson e do meia Otero. O Corinthians agradece a ambos pela absoluta dedicação e profissionalismo enquanto vestiram a camisa alvinegra, e os deseja sorte nas sequências de suas carreiras - disse o texto publicado pelo Timão.Ao todo, Jemerson disputou 21 jogos pelo Corinthians e marcou três gols, dois deles contra a Inter de Limeira, nas quartas de final do Paulistão-2021. Durante o período de quase oito meses no clube, ele acabou enfrentando lesões que o deixaram afastado do gramado sem conseguir a sequência esperada no time.
Em 10 meses de clube, Otero atuou em 41 jogos pelo Timão e marcou quatro gols, sendo apenas um deles de falta, sua especialidade. No entanto, anotou um tento importante na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Neo Química Arena, no Brasileirão-2020. Sua última partida foi a semifinal do Paulistão-2021.
Ambos tinham a opção de renovação com o Corinthians, mas por conta da contenção de gastos que se tornou a política de gestão de Duilio Monteiro Alves, a opção foi por não onerar ainda mais a folha de pagamento, com os altos salários. Assim, não houve acordo pela prorrogação dos vínculos.

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