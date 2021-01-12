Corinthians acerta renovação com zagueiro Raul Gustavo

Crédito: Rodrigo Gazannel/Ag. Corinthians

O Corinthians chegou a um acordo de renovação contratual com o zagueiro Raul Gustavo, nesta terça-feira (12). O vínculo do defensor com o Timão se encarraria em dezembro deste ano, mas foi extenso até o fim de 2024.

No Parque São Jorge desde 2019, o jogador, atualmente com 21 anos, ainda não atuou pelo time profissional do Corinthians, tendo passado pelos sub-17, 30 e 23.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém do Timão, Raul tem passagens pela base do Democrata e Betinense, passou pelo NK Lokomotiva, da Croácia, e no primeiro semestre de 2020 defendeu, por empréstimo, a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista.

- Vestir a camisa do Corinthians foi um sonho realizado. Espero dar muitas alegrias ao torcedor e ajudar o time. Busco melhorar a cada dia para isso - disse o atleta ao site oficial do Timão.