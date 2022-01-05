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Corinthians acerta primeira contratação para o time feminino em 2022; saiba quem é

Atacante Jaqueline, que estava no São Paulo, foi contratada pelo Timão para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 20:41

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 20:41

Campeão de tudo o que disputou nos torneios de futebol feminino em 2021, o Corinthians reforçou o seu elenco para 2022, e nesta quarta-feira (5) anunciou a atacante Jaqueline, que estava no São Paulo. Natural de Guarulhos, a jogadora iniciou a sua carreira profissional em Santos, defendendo a Portuguesa Santista e o Peixe.
Pelo Tricolor, Jaqueline foi campeão brasileira da Série A2, em 2019, e no ano seguinte recebeu o prémio individual de revelação na elite do futebol feminino brasileiro.
A atleta também tem passagens pela Seleção Brasileira de base, tendo disputado, inclusive, a Copa do Mundo Sub-17, em 2016.
Na última temporada, com a camisa são paulina, Jaqueline fez 29 jogos e marcou nove gols, tendo sido vice-campeã paulista, perdendo a final justamente para o Corinthians,
Além da contratação de Jaqueline, o Corinthians anunciou a renovação de 14 jogadoras, base do time que conquistou Paulista, Brasileiro e Libertadores, além do técnico Arthur Elias, que chega a sétima temporada, e já tem 10 títulos pelo clube do Parque São Jorge.
Crédito: JaquelineassinoucomoTimáoatéofimdatemporadade2022(Foto:JoséManoelIdalgo/AgênciaCorinthians

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