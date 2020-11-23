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futebol

Corinthians acerta acordo com nova patrocinadora para o time de futsal

Na última quarta-feira (18), o time de futsal do Timão divulgou que a parceria com a Diffusion Medicina Diagnóstica foi concretizada com sucesso...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 18:26

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:26

Crédito: Representantes da empresa visitaram o Parque São Jorge (Divulgação/Corinthians
Apesar das dificuldades financeiras causadas pela pandemia do novo coronavírus, o time de futsal do Corinthians conseguiu um importante acordo. Trata-se da Diffusion Medicina Diagnóstica, nova patrocinadora do clube.
Veja a posição do Timão na tabela do Campeonato Brasileiro 2020- A parceria com a Diffusion vem para melhor a estruturação não só do futsal base, mas também do Departamento de Esportes Terrestres, uma vez que propicia exames clínicos e de imagem, o que facilita as intervenções médicas e fisioterápicas nos atletas”, disse Wilson Pignata, supervisor da base e iniciação do Corinthians Futsal.
- É com muita satisfação e alegria que assinamos essa parceria com o Sport Club Corinthians Paulista. Uma parceria que engrandece nossa empresa, pois estar estampado na camisa do clube de maior torcida do Brasil é uma honra para nós. Nosso agradecimento ao Edson, Pietro e Wilson do Corinthians e também nosso diretor Paulo Manhani por fazerem esta parceria acontecer - expressou Denis Soares, sócio administrador da Diffusion.
A marca deverá ser estampada na manga da camisa alvinegra durante os próximos jogos da equipe profissional e também da base.

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