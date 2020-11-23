Corinthians acerta acordo com nova patrocinadora para o time de futsal

Crédito: Representantes da empresa visitaram o Parque São Jorge (Divulgação/Corinthians

Apesar das dificuldades financeiras causadas pela pandemia do novo coronavírus, o time de futsal do Corinthians conseguiu um importante acordo. Trata-se da Diffusion Medicina Diagnóstica, nova patrocinadora do clube.

Veja a posição do Timão na tabela do Campeonato Brasileiro 2020- A parceria com a Diffusion vem para melhor a estruturação não só do futsal base, mas também do Departamento de Esportes Terrestres, uma vez que propicia exames clínicos e de imagem, o que facilita as intervenções médicas e fisioterápicas nos atletas”, disse Wilson Pignata, supervisor da base e iniciação do Corinthians Futsal.

- É com muita satisfação e alegria que assinamos essa parceria com o Sport Club Corinthians Paulista. Uma parceria que engrandece nossa empresa, pois estar estampado na camisa do clube de maior torcida do Brasil é uma honra para nós. Nosso agradecimento ao Edson, Pietro e Wilson do Corinthians e também nosso diretor Paulo Manhani por fazerem esta parceria acontecer - expressou Denis Soares, sócio administrador da Diffusion.