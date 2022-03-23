Corinthians abre as portas a garoto de 10 anos que saiu do Palmeiras após ver Dérbi junto de torcida rival

O Corinthians anunciou que abriu as portas do clube para o jovem Murilo, de apenas 10 anos, que deixou as categorias de base do futsal do Palmeiras após ser acusado de estar assistindo uma série de Dérbis entre os rivais pela base junto da torcida alvinegra.A história veio à tona no último final de semana, pelo próprio pai do jogador, que revelou o fato por meio das redes sociais.

Na postagem, Erasmo Júnior, pai de Murilo, explicou que no último dia 19 recebeu a ligação de um coordenador das bases palmeirenses informando que o jovem estava cortado da convocação do amistoso que ocorreria no dia seguinte contra o Indaiatuba pelo sub 10 do futsal.

- Perguntando a ele o motivo, me respondeu resumidamente que era para eu ir até o clube na segunda feira (21) para tomar conhecimento do ocorrido, pois quem me passaria a informação seria a comissão técnica.

Surpreso e chateado com a notícia, Erasmo disse que tentou fazer contato de imediato com a comissão e teria sido informado que o corte pegou todos de surpresa e foi determinado pela diretoria após Murilo ter sido visto junto à torcida do Corinthians durante uma série de Dérbis pelas categorias de base de futsal realizados naquele mesmo sábado no ginásio da federação Paulista de Futsal, na Penha (zona leste da capital paulista).

- O que ocorreu foi que uma criança de apenas 10 anos, estava sim com os amigos que tem no meio do futebol (que não são poucos e também em outras equipes), na parte da torcida do Corinthians na hora do jogo. Eu como pai fiquei muito chateado por ser tratar de uma criança, que em momento nenhum xingou ou fez uso de palavras de baixo escalão contra a equipe do Palmeiras, estava apenas com os amigos se divertindo como qualquer criança, que com essa idade não tem maldade e nem sabe o tamanho dessa rivalidade que existe entre as equipes.

Por meio de sua assessoria, o Palmeiras confirmou sim que Murilo não foi relacionado para o referido amistoso 'por questões disciplinares.' O clube ressaltou, contudo, 'que em momento algum o dispensou da equipe – foi o pai dele quem solicitou o desligamento, em razão do mal-estar que a atitude do seu filho causou internamente.'

- Nunca houve nem afastamento, muito menos dispensa - diz o texto do Verdão.

Com a notícia da saída de Murilo do rival, o Corinthians uniu o útil ao agradável. Dizendo já conhecer o garoto e que ele 'é bom de bola', a gestão do futsal de base alvinegro fez um convite pra ele pra integrar o sub-10. Ele já está integrado no clube do Parque São Jorge e já iniciou na terça-fei9ra (22) os treinos com os outros garotos da idade dele.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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