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Copo meio cheio: com trio titular, Vasco volta a fazer gol

Contra o Red Bull Bragantino, Vinícius marcou o primeiro como profissional. Junto a Cano e Talles Magno, eles formam o setor idealizado por Ramon Menezes como o principal...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 07:30
Crédito: Vinícius vinha passando por problemas físicos, mas voltou a começar uma partida (Reprodução do canal "Premiere"
A sequência incomoda, naturalmente. A última vitória do Vasco foi no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 13. De lá para cá, duas derrotas, dois empates e eram três partidas sem fazer gol. A seca terminou diante do Red Bull Bragantino, e com o trio de ataque titular em campo desde o início.O primeiro gol de Vinícius como profissional simboliza o retorno do desenho na escalação indicada por Ramon Menezes como a preferida. De fato, o trio com cano e Talles Magno fluiu quando esteve junto. O próprio Talles também chegou a comemorar um gol no último jogo, mas a jogada foi anulada por impedimento.
Mas parece haver horizonte. Vinícius sofreu com problemas físicos recentemente, mas só foi substituído, no último domingo, na reta final do jogo. A última partida que os três principais atacantes do Vasco iniciaram juntos foi contra o Goiás, pela Copa do Brasil, há pouco mais de um mês.
Além do primeiro gol de Vinícius, Talles tem outro, mas o volume ofensivo do time é traduzido pelos 16 de Germán Cano. E ainda tem Benítez para se juntar ao bloco ofensivo. O meia está em tratamento de uma lesão na coxa direita.

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