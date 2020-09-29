Copo meio cheio: com trio titular, Vasco volta a fazer gol

A sequência incomoda, naturalmente. A última vitória do Vasco foi no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 13. De lá para cá, duas derrotas, dois empates e eram três partidas sem fazer gol. A seca terminou diante do Red Bull Bragantino, e com o trio de ataque titular em campo desde o início.O primeiro gol de Vinícius como profissional simboliza o retorno do desenho na escalação indicada por Ramon Menezes como a preferida. De fato, o trio com cano e Talles Magno fluiu quando esteve junto. O próprio Talles também chegou a comemorar um gol no último jogo, mas a jogada foi anulada por impedimento.