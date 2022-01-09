Copa São Paulo: técnico elogia o Vasco após goleada histórica, mas prega humildade por 'objetivo maior'

O 12 a 0 sobre o Rio Claro encaminhou a classificação para a segunda fase. O empate entre Lagarto e Ska garantiu que o Vasco estará na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. O técnico da equipe cruz-maltina, Igor Guerra, elogiou a atuação dos comandados, que não deixaram o rival respirar.- Excelente partida, não tem forma melhor do que respeitar o adversário buscando cada vez mais os gols, levando a sério a partida do início ao fim. A gente faz um resultado que entra para história do Vasco na Copinha, em todos os tempos - celebrou, ao perfil no Twitter "Vasco Base", sobre as categorias de base do clube.