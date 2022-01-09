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Copa São Paulo: técnico elogia o Vasco após goleada histórica, mas prega humildade por 'objetivo maior'

Igor Guerra incentivou a equipe cruz-maltina a alcançar o 12 a 0 sobre o Rio Claro, placar mais elástico desta edição e um dos maiores de todos os tempos. Mas quer o título...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 16:12

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 16:12

O 12 a 0 sobre o Rio Claro encaminhou a classificação para a segunda fase. O empate entre Lagarto e Ska garantiu que o Vasco estará na segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. O técnico da equipe cruz-maltina, Igor Guerra, elogiou a atuação dos comandados, que não deixaram o rival respirar.- Excelente partida, não tem forma melhor do que respeitar o adversário buscando cada vez mais os gols, levando a sério a partida do início ao fim. A gente faz um resultado que entra para história do Vasco na Copinha, em todos os tempos - celebrou, ao perfil no Twitter "Vasco Base", sobre as categorias de base do clube.
Nesta terça-feira, o time entra em campo para garantir a primeira posição no grupo 24. O treinador vira a chave e quer concentração para a busca pelo título da Copinha.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021
- Temos que manter o foco, a humildade, pés no chão, continuar com a cabeça sempre erguida em prol do objetivo maior que queremos para a competição, que é o título. Temos que parabenizar muito os meninos, mas fazer com que sempre estejamos evoluindo para dar alegrias maiores para a torcida do Vasco - finalizou.
Crédito: IgorGuerracomandaumgrupojovemdoVasconaCopaSãoPaulodeJuniores(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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