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Copa do Nordeste define agenda das quartas de final

Assim como era previsto, todos os compromissos ocorrerão no próximo sábado (25) com partidas em Salvador e Feira de Santana...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 14:07

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:07

Crédito: Divulgação
Depois da fase de quartas de final definidas, a organização da Copa do Nordeste divulgou a programação com data, hora e estádios em que ocorrerão os confrontos das oito equipes que lutarão para permanecerem vivas rumo a conquista do principal torneio regional.
Seguindo o planejamento executado por conta da pandemia do novo coronavírus e a concentração dos confrontos em solo baiano, os jogos ocorrerão nas cidades de Salvador e Feira de Santana.
O atual campeão, Fortaleza, fará seu confronto diante do Sport às 16h no estádio do Barradão, mesmo horário em que acontecerá o duelo entre Ceará e Vitória, porém em Pituaçu.
Completam a agenda de compromissos para conhecermos os quatro clubes classificados Confiança x Santa Cruz (18h30 no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana) e Bahia x Botafogo-PB, às 21h30, novamente no estádio de Pituaçu.

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