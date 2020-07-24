Copa do Nordeste define agenda das quartas de final

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Depois da fase de quartas de final definidas, a organização da Copa do Nordeste divulgou a programação com data, hora e estádios em que ocorrerão os confrontos das oito equipes que lutarão para permanecerem vivas rumo a conquista do principal torneio regional.

Seguindo o planejamento executado por conta da pandemia do novo coronavírus e a concentração dos confrontos em solo baiano, os jogos ocorrerão nas cidades de Salvador e Feira de Santana.

O atual campeão, Fortaleza, fará seu confronto diante do Sport às 16h no estádio do Barradão, mesmo horário em que acontecerá o duelo entre Ceará e Vitória, porém em Pituaçu.