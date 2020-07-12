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Copa do Brasil: Vasco mantém otimismo para duelo contra o Goiás

Cruz-Maltino tem, pelo menos, um mês e meio até o jogo contra o Esmeraldino. Com novo comando técnico, departamento de futebol tem expectativa de reuperação após derrota...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 19:57

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 19:57

Crédito: Maga Jr/Ofotografico
A CBF confirmou, na última quinta-feira, que a Copa do Brasil vai voltar a partir do dia 26 do mês que vem. No Vasco, a expectativa é pela recuperação, fora de casa, após a derrota para o Goiás, em São Januário, pela terceira fase da competição. Após aquele 1 a 0, a segunda partida do duelo seria disputada no dia 18 de março, mas o calendário do futebol brasileiro acabou suspenso por conta da pandemia de COVID-19.
O tempo passou, Abel Braga deu lugar a Ramon Menezes e o otimismo dá o tom no Vasco. Embora saibam da dificuldade de superar o Esmeraldino de Ney Franco no Serra Dourada.
- Jogo que está aberto. Tem 90 minutos na casa deles, claro. Mas é um novo comando, time mais motivado. Jogo aberto. Temos tudo para fazer 1 a 0, 2 a 0 e nos classificarmos. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça - projeta o volante Andrey.
As datas exatas de cada duelo ainda serão divulgadas pela CBF. Por ora, o Vasco segue se preparando para os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras e Sport, previstos para o início de agosto.

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