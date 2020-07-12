Copa do Brasil: Vasco mantém otimismo para duelo contra o Goiás

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

A CBF confirmou, na última quinta-feira, que a Copa do Brasil vai voltar a partir do dia 26 do mês que vem. No Vasco, a expectativa é pela recuperação, fora de casa, após a derrota para o Goiás, em São Januário, pela terceira fase da competição. Após aquele 1 a 0, a segunda partida do duelo seria disputada no dia 18 de março, mas o calendário do futebol brasileiro acabou suspenso por conta da pandemia de COVID-19.

O tempo passou, Abel Braga deu lugar a Ramon Menezes e o otimismo dá o tom no Vasco. Embora saibam da dificuldade de superar o Esmeraldino de Ney Franco no Serra Dourada.

- Jogo que está aberto. Tem 90 minutos na casa deles, claro. Mas é um novo comando, time mais motivado. Jogo aberto. Temos tudo para fazer 1 a 0, 2 a 0 e nos classificarmos. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça - projeta o volante Andrey.