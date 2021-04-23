Copa do Brasil: técnico do Vasco vê a logística como 'a única coisa muito positiva' de ter o Boavista como rival

Há quem veja de forma positiva. Um rival pouco expressivo no cenário nacional, antepenúltimo colocado no Campeonato Carioca... Mas o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, pregou respeito ao Boavista. Para ele, o Cruz-Maltino só tem uma vantagem nítida para o confronto da terceira fase da Copa do Brasil: os deslocamentos curtos para encarar o time de Saquarema, na Região dos Lagos.- É uma equipe que ao longo dos anos vem fazendo ótimos trabalhos, chegou à terceira fase da Copa do Brasil com méritos, tem jogadores experientes. Tivemos um confronto há pouco tempo contra eles e sabemos que será um jogo muito difícil, assim como qualquer jogo na Copa do Brasil. A única coisa muito positiva nisso é a questão da logística - afirmou o treinador ao site oficial do Vasco. E completou: