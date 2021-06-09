Copa do Brasil: Gerson e Pedro são poupados e aumentam extensa lista de desfalques do Flamengo

Crédito: Ricardo Nogueira/Foto FC

O Flamengo desembarcou em Curitiba no início da noite desta quarta-feira, véspera do confronto diante do Coritiba, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o clube terá mais desfalques do que o previsto anteriormente: Gerson e Pedro, que estavam com a Seleção Brasileira olímpica, serão poupados e ficarão no Rio descansando. A dupla estava na Sérvia para amistosos visando as Olimpíadas de Tóquio - atuaram no sábado e na última terça. O Flamengo tinha a intenção de realizar uma logística segmentada para utilizar Gerson e Pedro contra o Coritiba nesta semana, porém, após nova avalição do departamento médico junto à comissão técnica, a decisão do corte foi tomada.

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

E as baixas não param por aí. Com recente diagnóstico de edema na perna direita, Gabigol pode se juntar à extensa lista de desfalques do Flamengo, que já conta com Arrascaeta (Covid-19 e na seleção do Uruguai), Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho), Rodrigo Caio (a iniciar tratamento no Ninho do Urubu para recuperar dores no joelho) e Thiago Maia (transição física após cirurgia no joelho).

Vale lembrar que o treinador Rogério Ceni também testou positivo para Covid-19 e será substituído por Mauricio Souza, técnico do time sub-20.

+ Fla tem 12 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube; veja ranking