Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Copa do Brasil: Gerson e Pedro são poupados e aumentam extensa lista de desfalques do Flamengo
futebol

Copa do Brasil: Gerson e Pedro são poupados e aumentam extensa lista de desfalques do Flamengo

Para jogo de ida diante do Coritiba, o Fla também não poderá contar com Rodrigo Caio, que recentemente reclamou de dores no joelho, enquanto defendia a Seleção Brasileira...

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:56
Crédito: Ricardo Nogueira/Foto FC
O Flamengo desembarcou em Curitiba no início da noite desta quarta-feira, véspera do confronto diante do Coritiba, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E o clube terá mais desfalques do que o previsto anteriormente: Gerson e Pedro, que estavam com a Seleção Brasileira olímpica, serão poupados e ficarão no Rio descansando. A dupla estava na Sérvia para amistosos visando as Olimpíadas de Tóquio - atuaram no sábado e na última terça. O Flamengo tinha a intenção de realizar uma logística segmentada para utilizar Gerson e Pedro contra o Coritiba nesta semana, porém, após nova avalição do departamento médico junto à comissão técnica, a decisão do corte foi tomada.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
E as baixas não param por aí. Com recente diagnóstico de edema na perna direita, Gabigol pode se juntar à extensa lista de desfalques do Flamengo, que já conta com Arrascaeta (Covid-19 e na seleção do Uruguai), Isla (seleção do Chile), Max (Covid-19), César (recuperação de cirurgia no joelho), Rodrigo Caio (a iniciar tratamento no Ninho do Urubu para recuperar dores no joelho) e Thiago Maia (transição física após cirurgia no joelho).
Vale lembrar que o treinador Rogério Ceni também testou positivo para Covid-19 e será substituído por Mauricio Souza, técnico do time sub-20.
+ Fla tem 12 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube; veja ranking
Em tempo: o Flamengo enfrenta o Coritiba às 19h desta quinta-feira. O LANCE! transmite o jogo no Couto Pereira em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados