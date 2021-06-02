Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e amistosos internacionais: saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira

A quarta-feira de futebol no Brasil está agitada. A terceira fase da Copa do Brasil começa com Grêmio e Brasiliense, às 16h30. Às 19h,acontece o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza pelo torneio nacional. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians recebe o Atlético-GO, o Red Bull Bragantino visita o Fluminense, e o América-MG encara o Criciúma na Copa do Brasil.
Confira 20 brasileiros que atuam na Europa e estão com vínculo no fim
Na Europa, oito amistosos internacionais movimentam o dia. Alemanha e Dinamarca, às 16h, marca o primeiro confronto internacional de futebol transmitido pela rede social TikTok. No mesmo horário, a França enfrenta País de Gales, e a Inglaterra joga contra a Áustria.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Bósnia e Herzegovina x MontenegroAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Belarus x AzerbaijãoAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
14h - Noruega x LuxemburgoAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
15h - Botafogo x São José-SPBrasileirão Série A1 FemininoOnde assistir: MyCujoo
15h - Grêmio x Napoli CaçadorenseBrasileirão Série A1 FemininoOnde assistir: MyCujoo
15h - Bahia x Avaí KindermannBrasileirão Série A1 FemininoOnde assistir: MyCujoo
15h45 - Holanda x EscóciaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Romênia x GeorgiaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h - França x País de GalesAmistoso InternacionalOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports
16h - Alemanha x DinamarcaAmistoso InternacionalOnde assistir: Space, TikTok e Estádio TNT Sports
16h - Inglaterra x ÁustriaAmistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h30 – Grêmio x BrasilienseCopa do BrasilOnde assistir: Sportv e Premiere
16h30 - Chapecoense x ABCBrasileirão Série BOnde assistir: Premiere
17h - Cruzeiro x FlamengoBrasileirão Série A1 FemininoOnde assistir: MyCujoo
19h - Remo x Atlético-MGCopa do BrasilOnde assistir: Sportv
19h - Fortaleza x CearáCopa do BrasilOnde assistir: Sportv 2
21h30 – Corinthians x Atlético-GOCopa do BrasilOnde assistir: Globo (para AP, DF, GO, PR, RO, SC, SP, TO) e Sportv
21h30 – Fluminense x Red Bull BragantinoCopa do BrasilOnde assistir: Globo (para AL, AC, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, RS, SE) e Sportv 2
21h30 – América-MG x CriciúmaCopa do BrasilOnde assistir: Globo (para MG) e Premiere