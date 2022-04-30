Copa do Brasil: Altos-PI terá time misto no jogo contra o Flamengo

Técnico do Altos-PI há menos de uma semana, Francisco Diá escalará um time misto diante do Flamengo, neste domingo, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista à Rádio Globo, o treinador projetou o duelo, que será no Estádio Albertão, em Teresina, e explicou os motivos da decisão.- Na quarta-feira tem um jogo muito importante, contra o ABC, e nossa equipe está na zona de rebaixamento. A gente pensa em uma equipe alternativa da que vinha jogando. O jogo contra o Flamengo é muito importante, mas mais importante ainda é o jogo de quarta-feira, onde brigamos por reverter essa situação. A dificuldade de desclassificar o Flamengo é muito maior - afirmou.Francisco Diá foi anunciado pelo Altos-PI no dia 26 de abril e fará sua estreia contra o Flamengo, neste domingo. O treinador assume o clube em situação difícil na Série C do Campeonato Brasileiro: é uma das três equipes - junto com Vitória e Atlético-CE - que não somou pontos após três rodadas e está no Z4.